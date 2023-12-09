США наложили вето на проект резолюции СБ ООН о перемирии в Газе

Палестинский постоянный представитель в ООН Риад Мансур назвал эту пятницу "печальным днём" — после того как США наложили вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН, призывающей к немедленному прекращению огня в секторе Газа.

Тринадцать стран проголосовали за проект резолюции СБ ООН, Великобритания воздержалась, сообщает телеканал CNN.

Палестинский премьер Мухаммед Штайе осудил вето со стороны США.

"Неспособность Совета Безопасности остановить агрессию - это позор и очередная лицензия на продолжения убийств, разрушений и перемещение населения", заявил Штайе.

Проект резолюции был поддержан 97 странами.

Постоянное представительство Соединённого королевства в ООН заявило, что не может голосовать по резолюции о прекращении огня в Газе, так как в документе не осуждаются зверства ХАМАС против ни в чём не повинных мирных израильтян 7 октября 2023 года.

Разъяснение поступило после голосования по проекту резолюции, сообщает CNN. Проект был представлен ОАЭ и содержал призыв к немедленному прекращению огня и установления гуманитарного перемирия. В проекте также содержался призыв к немедленному и безусловному освобождению всех заложников.