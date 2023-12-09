США наложили вето на резолюцию ООН о прекращении огня в Газе

США наложили вето на проект резолюции ООН о немедленном прекращении огня в секторе Газа.

Документ поддержали 13 из 15 членов Совета Безопасности ООН, включая Россию. Великобритания при голосовании воздержалась. Соавторами проекта, разработанного ОАЭ, выступили 97 стран.

Заместитель посла США в ООН Роберт Вуд назвал резолюцию "несбалансированной и оторванной от реальности" и заявил, что она не приведёт к позитивным изменениям на местах. Вуд утверждает, что соавторы документа отказались включить в него осуждение нападения группировки ХАМАС, признанной террористической в США и Евросоюзе, на Израиль и соболезнования жертвам, что просто "непостижимо".

Представитель Палестины в ООН Рияд Мансур обвинил США в "двойных стандартах" и заявил, что американское вето "даёт военным преступникам больше времени для совершения новых преступлений". По данным Министерства здравоохранения сектора Газа, который находится под контролем ХАМАС, в ходе войны погибло более 17 000 палестинцев.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш впервые применил статью 99 Устава ООН, позволяющую ему предупреждать Совет Безопасности о проблеме, которая может нести угрозу международному миру и безопасности.