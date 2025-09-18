США наложили вето на резолюцию Совбеза ООН по ситуации в Газе

Соединённые Штаты наложили в четверг вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН, который требовал "немедленного, безусловного и постоянного" прекращения огня в секторе Газа, а также снятия Израилем всех ограничений на доставку гуманитарной помощи в палестинский анклав.

Остальные 14 членов Совета поддержали резолюцию, инициированную в августе в ответ на официальное объявление ООН о голоде в Газе после почти двух лет войны Израиля с ХАМАС.

Проект, подготовленный десятью избранными членами Совета Безопасности, также призывал к немедленному, достойному и безусловному освобождению всех заложников, удерживаемых палестинской радикальной группировкой ХАМАС и другими вооружёнными группировками. В США и ЕС ХАМАС признан террористической организацией.

"Пусть эта резолюция станет ясным посланием, сигналом, что Совет Безопасности не отворачивается от голодающих мирных жителей, от заложников и от требования прекратить огонь", — заявила посол Дании при ООН Кристина Лассен.

Посол Израиля при ООН Дэнни Данон в ответ подчеркнул, что "резолюции против Израиля не освободят заложников и не принесут безопасности в регион". Израиль категорически отвергает выдвинутые против него обвинения в искусственном провоцировании голода и геноциде палестинцев в Газе.

"Соединённые Штаты отвергают эту неприемлемую резолюцию. Пришло время, чтобы ХАМАС немедленно освободил всех без исключения заложников и безоговорочно сдался. Соединённые Штаты продолжат работать со своими партнёрами, чтобы положить конец этому ужасающему конфликту", — заявила представитель США в ООН Морган Ортагус перед тем, как наложить вето.

За время вооруженного конфликта в секторе Газа, начавшегося после террористического нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, США накладывают вето на проекты резолюций Совета Безопасности уже в шестой раз.