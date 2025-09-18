Шофёр грузовика с гумпомощью для Газы застрелил двоих израильтян

Водитель грузовика с гуманитарной помощью для жителей сектора Газа застрелил в четверг двух израильтян на главном пограничном переходе между оккупированным Израилем Западным берегом и Иорданией Алленби, сообщили МИД и армия Израиля. Согласно этому сообщению, огонь открыл гражданин Иордании, который начал работать водителем грузовика три месяца назад. Он был "нейтрализован" силами безопасности.

Иордания осудила нападение, назвав его преступлением, которое ставит под угрозу её возможность доставлять гуманитарную помощь в сектор Газа. Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир назвал случившееся "террористической атакой под маской гуманитарной миссии".

Командование армии Израиля рекомендовало правительству распорядиться закрыть допуск грузовиков с гуманитарной помощью, следующих из Иордании, сообщает Reuters."Начальник генерального штаба, генерал-лейтенант Эяль Замир… рекомендовал политическому руководству приостановить поступление гуманитарной помощи из Иордании до завершения расследования инцидента и внедрения пересмотренных процедур проверки иорданских водителей", — говорится в заявлении армии.

Убийство в Алленби было совершено спустя год после того, как в сентябре 2024 года иорданский водитель грузовика застрелил троих израильских охранников на том же переходе, прежде чем сам был убит.