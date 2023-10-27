США нанесли удары по двум объектам в Сирии, связанным с Ираном

США нанесли воздушные удары по двум объектам на востоке Сирии. По данным Пентагона, эти объекты используются иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и связанными с ним группировками.

Как сообщается на сайте оборонного ведомства, атака была осуществлена в ответ на череду нападений на американские военные базы в Сирии и Ираке, совершенных за последнюю неделю.

"Эти высокоточные удары совершены в целях самообороны и являются ответом на серию продолжающихся и в основном безуспешных атак против личного состава США в Ираке и Сирии, которые предпринимаются с 17 октября военизированными группировками, связанными с Ираном", - заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

По его словам, удары были санкционированы президентом США Джо Байденом.

Ранее Байден в редком для него личном обращении к верховному духовному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи предостерег Тегеран от атак на американских военнослужащих на Ближнем Востоке, сообщает Би-би-си.

В Пентагоне также подчеркнули, что эти удары были предназначены исключительно для защиты американского персонала в Ираке и Сирии. Они не связаны с продолжающимся конфликтом между Израилем и ХАМАС.

За последнюю неделю войска США и их союзников были обстреляны не менее 12 раз в Ираке и четырежды - в Сирии. В результате нападений ранения получили более 20 американских военнослужащих. Об этом сообщило Центральное командование вооружённых сил США, в зоне ответственности которого находится Ближний Восток. Речь идёт об атаках с использованием беспилотников, а также ракетных обстрелах. Ответственность за нападения ранее взяли на себя действующие в Ираке шиитские проиранские группировки. По данным Пентагона, нападениям содействовал иранский Корпус стражей исламской революции.