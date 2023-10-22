США усилят ПВО и войска на Ближнем Востоке после попыток атак на базы

Соединённые Штаты укрепят свою военную группировку на Ближнем Востоке - в связи с обострением напряжённости в регионе после нападения ХАМАС на Израиль и серии атак на американские военные базы, которые предприняли поддерживаемые Ираном силы. Об этом говорится в заявлении министра обороны США Ллойда Остина. Он подчеркнул, что подробно обсудил ситуацию с президентом Джо Байденом.

В частности, глава Пентагона распорядился развернуть в регионе новые средства ПВО, в том числе батарею THAAD и новые комплексы "Пэтриот" для усиления защиты американских военнослужащих. Кроме того, Центральному командованию США, отвечающему за Ближний Восток, переподчинена авианосная группа в центре с авианосцем "Дуайт Эйзенхауэр". Ранее в Восточное Средиземноморье был направлен ещё один авианосец - "Джеральд Форд". Также, как говорится в заявлении, определённое число американских военных было приведено в состояние повышенной готовности к переброске в регион. Конкретные цифры не называются.

Соединённые Штаты ранее выступили с предупреждениями, адресованными главным образом Ирану и его союзникам, о том, что им не следует вмешиваться в конфликт вокруг сектора Газа и атаковать Израиль.