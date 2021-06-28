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США нанесли удары по целям в Ираке и Сирии

Соединённые Штаты в воскресенье нанесли авиаудары по объектам проиранских вооружённых группировок на территории Ирака и Сирии.

Как сообщило американское командование, удары были нанесены по складам с оружием и опорным пунктам - в двух местах в Сирии и в одном в Ираке. Данных об убитых или раненых в результате ударов у американских военных нет. Одна из группировок сообщила о гибели четырёх своих членов.

Удары были нанесены в ответ на ракетные атаки по американским целям в Ираке.

Президент США Джо Байден во второй раз после своего вступления в должность отдал приказ атаковать цели в Ираке и Сирии.

Как отмечает Reuters, Соединённые Штаты сейчас ведут переговоры о возможном возвращении к "ядерной сделке" с Ираном, но в то же время дают понять Тегерану, что связанные с ним вооружённые группировки не должны трогать американских военных на территории Ирака и Сирии, где они находятся в рамках миссии по борьбе с терроризмом.

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