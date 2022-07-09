США обеспокоены сближением Китая с Россией

Поддержка Китаем войны России в Украине осложняет американо-китайские отношения. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции после пятичасовых переговоров с министром иностранных дел Китая Ван И.

"Мы обеспокоены сближением Китая с Россией", – сказал Блинкен. Он добавил, что не верит заявлениям Китая о нейтральной позиции в войне с Украиной, даже если бы такой нейтралитет был возможен. Хотя, по словам Блинкена, трудно быть нейтральным в конфликте, в котором есть явный агрессор.

Госсекретарь США напомнил, что Китай поддерживал Россию на конференциях ООН и "распространял российскую пропаганду". Кроме того, во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, состоявшемся в середине июня, председатель Китая Си Цзиньпин "ясно дал понять, что поддерживает решение о партнёрстве с Россией".

Блинкен отказался говорить, что во время встречи отвечал ему Ван И, однако назвал переговоры "полезными, откровенными и конструктивными". Ван И не стал проводить пресс-конференцию после встречи с Блинкеном.