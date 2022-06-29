Индонезия исключила личное участие Путина в саммите G20

Власти Индонезии исключили личное присутствие президента России Владимира Путина на саммите "Большой двадцатки", который пройдет 15-16 ноября на Бали. Об этом сообщил премьер-министр Италии Марио Драги.

"Что касается президента Путина на "двадцатке", президент Индонезии [Джоко Видодо] исключил это категорически, [российский президент] не приедет", – сказал Драги на пресс-конференции после саммита G7. При этом он не исключил выступления Путина по видеосвязи.

В понедельник помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин принял приглашение Индонезии участвовать в саммите G20, но формат пока уточняется.