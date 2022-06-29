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Индонезия исключила личное участие Путина в саммите G20

Cаммит лидеров G20 в Риме, 30 октября 2021 года

Власти Индонезии исключили личное присутствие президента России Владимира Путина на саммите "Большой двадцатки", который пройдет 15-16 ноября на Бали. Об этом сообщил премьер-министр Италии Марио Драги.

"Что касается президента Путина на "двадцатке", президент Индонезии [Джоко Видодо] исключил это категорически, [российский президент] не приедет", – сказал Драги на пресс-конференции после саммита G7. При этом он не исключил выступления Путина по видеосвязи.

В понедельник помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин принял приглашение Индонезии участвовать в саммите G20, но формат пока уточняется.

  • 29 июня президент Индонезии Джоко Видодо прибыл в Киев: он намерен встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским, а также съездить в Ирпень. После этого Видодо отправится в Москву, где проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
  • В апреле министры финансов и главы центральных банков ряда западных стран покинули заседание в рамках G20 в Вашингтоне во время выступления российских представителей. Из зала вышли члены делегаций США, Великобритании, Франции и Канады, а также Украины – в знак протеста против российского военного вторжения на украинскую территорию. Многие из тех, кто участвовал во встрече дистанционно, выключили видеокамеры.

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