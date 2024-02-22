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США обвинили главу ВТБ Андрея Костина в пытытке обойти санкции

Андрей Костин, глава банка ВТБ
Андрей Костин, глава банка ВТБ

Соединенные Штаты обвинили главу банка ВТБ Андрея Костина в нарушении санкций, введенных против России.

Обвинения, в частности, касаются обслуживания двух яхт, принадлежащих банкиру и оцениваемых в 150 миллионов долларов, а также дома в курортном городе Аспен в штате Колорадо.

Как пишет Reuters, в США были арестованы два сотрудника Андрея Костина. Вадим Вольфсон и Гэннон Бонд обвиняются в том, что помогали обеспечивать уход за домом в Колорадо и при этом скрывали, что владелец дома — Костин.

"Министерство юстиции США более чем когда-либо привержено прекращению потока незаконных средств, подпитывающих путинскую войну. Те, кто продолжает действовать в интересах Путина, будут привлекаться к ответственности", – заявил генеральный прокурор США Меррик Гарланд.

Андрей Костин был подвергнут санкциям США ещё в 2018 году.

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