"Важные истории": глава ВТБ Костин получает миллиард рублей в месяц

Глава ВТБ Андрей Костин зарабатывает около миллиарда рублей в месяц. Об этом говорится в расследовании "Важных историй".

Издание проанализировало попавшие в открытый доступ данные из налоговой службы о доходах россиян. Согласно полученной информации, доход Костина за 2020 год составил почти 11,5 миллиардов рублей.

Два миллиарда глава ВТБ получил от Объединённой зерновой компании. От Всемирного банка реконструкции и развития и "Роснефти" банкир получил по миллиону рублей. Остальную часть денег Костин получил от ВТБ, говорится в публикации.

Из утечки неясно, какую часть денег Костин получил в качестве зарплату, а какую – за счет дивидендов или иных выплат.

Костин руководит ВТБ с 2002 года. "Важные истории" напоминают, что ранее он регулярно попадал в рейтинг самых дорогих топ-менеджеров России по версии Forbes, который публиковался в 2012–2017 годах.

В 2014 году банкир занял первое место в рейтинге. По подсчетам журналистов, в том году глава ВТБ заработал 37 миллионов долларов (примерно полтора миллиарда рублей по курсу 2014 года. Тогда Костин назвал информацию Forbes полной чушью и заявил, что его годовой доход составил 240 миллионов рублей.

"Важные истории" направили запрос в ВТБ.

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