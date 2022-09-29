Власти США предъявили обвинение в нарушении санкционного режима одному из самых богатых российских бизнесменов Олегу Дерипаске. Согласно документам, поданным в Федеральный суд в Манхэттене, он нанял трёх женщин, которые оказывали ему услуги на территории страны. Одна из них родила ему в Штатах двоих детей, утверждает обвинение, — уже после того, как он попал в санкционные списки.

Обвинение предъявлено, помимо Дерипаски, Ольге Шрике, Наталье Бардаковой и Екатерине Ворониной. Согласно документам суда, Воронина в 2020 и 2022 году ездила в США, чтобы родить для Дерипаски. Бардакова и Шрике обвиняются в организации поездки, передаёт Reuters. В обвинительном заключении он называется также Олегом Мухамедшиным, передаёт РИА "Новости".

Согласно заявлению обвинения, Дерипаска потратил сотни тысяч долларов, чтобы его дети родились в США и воспользовались плюсами американской медицинской системы и автоматически предоставляемым им правом на гражданство, передаёт AP.

Кроме родового туризма Шрике обвиняется в том, что в 2019 году продала для Дерипаски музыкальную студию в Калифорнии за 3,1 миллиона долларов. Она — единственная арестованная из обвиняемых. До ареста она жила в Нью-Джерси.

Вашингтон ввёл санкции против Дерипаски в 2018 году, объяснив своё решение тем, что бизнесмен занимался "разнообразной злонамеренной деятельностью" по всему земному шару, представляя интересы российских властей. В частности, заявлялось, что олигарх владеет активами и отмывает деньги в интересах президента России Владимира Путина. Кроме того, власти подозревали его в причастности к возможному вмешательству в выборы президента США в 2016 году.

Дерипаска обвинения в свой адрес отвергает. Он обжаловал введение ограничений в суде. В июне 2021 года Федеральный окружной суд по округу Колумбия этот иск отклонил. Новые обвинения против себя Дерипаска на момент публикации новости не комментировал. О рождении его детей в 2020 и 2022 годах, и в использовании им другого имени ранее не сообщалось.

В обвинительном заключении говорится, что при рождении одного из детей обвиняемые написали фамилию Дерипаски не так, как пишется он, чтобы скрыть его отцовство.