Ссылки для упрощенного доступа

site logo site logo
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Суд в США отклонил иск Дерипаски о снятии с него санкций

Олег Дерипаска

Федеральный окружной суд по округу Колумбия в США отклонил иск российского бизнесмена Олега Дерипаски, который добивался исключения своего имени из санкционных списков.

США ввели санкции против Дерипаски в 2018 году,объяснив свое решение тем, что бизнесмен - как и другие включённые тогда в список лица - занимался "разнообразной злонамеренной деятельностью" по всему земному шару, представляя интересы российских властей.

В своём иске бизнесмен, владеющий крупными активами, в частности, в алюминиевой промышленности и энергетике, настаивал, что его включили в санкционный список неправомерно, поступили по отношению к нему избирательно, а также нарушили его право на защиту.

Суд в своём решении перечислил основания, по которым минфин США ввёл против Дерипаски санкции. Ранее сообщалось, что он действовал в интересах высокопоставленного чиновника. Из документов суда следует, что речь идёт о самом президенте России. Как говорится в документах, в частности,

  • Дерипаска по поручению президента России Владимира Путина инвестировал около 800 млн долларов в объекты для сочинской Олимпиады в 2014 году
  • Дерипаска финансировал другие проекты по поручению Путина
  • Дерипаска "скрывал отмывание денег президента Владимира Путина через свою компанию "ГАЗ"" (этот эпизод датируется в деле сентябрём 2017 года)
  • В декабре 2016 года Дерипаска был идентифицирован как одно из лиц, владеющих активами и отмывающих средства в интересах Путина
  • В июле 2011 года бизнес-операции Дерипаски были по крайней мере однажды использованы для "облегчения перевода средств для личного использования тогдашним премьер-министром Владимиром Путиным" (подробности не приводятся).

Дерипаска в своём иске утверждал, что действовал не от имени Путина лично, а участвовал в "проектах", одобренных Путиным. Суд, однако, отверг такую интерпретацию. Также суд отказался удовлетворить ходатайство бизнесмена об исключении его из списка российских олигархов (так называемый "Кремлёвский список" - против людей, включённых в него, могут быть введены санкции США в связи с их тесными связями с российскими властями).

Олег Дерипаска утверждает, что санкции США нанесли серьёзный урон как его состоянию, так и компаниям, которыми он владеет. Соединённые Штаты вводили санкции против крупнейших компаний, которые контролировал Дерипаска, в частности En+ и "Русал", и снял их после того, как структура их собственности изменилась, и структуры Дерипаски официально потеряли контрольные пакеты.

Последнее решение суда бизнесмен пока не комментировал.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG