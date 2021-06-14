Суд в США отклонил иск Дерипаски о снятии с него санкций

Федеральный окружной суд по округу Колумбия в США отклонил иск российского бизнесмена Олега Дерипаски, который добивался исключения своего имени из санкционных списков.

США ввели санкции против Дерипаски в 2018 году,объяснив свое решение тем, что бизнесмен - как и другие включённые тогда в список лица - занимался "разнообразной злонамеренной деятельностью" по всему земному шару, представляя интересы российских властей.

В своём иске бизнесмен, владеющий крупными активами, в частности, в алюминиевой промышленности и энергетике, настаивал, что его включили в санкционный список неправомерно, поступили по отношению к нему избирательно, а также нарушили его право на защиту.

Суд в своём решении перечислил основания, по которым минфин США ввёл против Дерипаски санкции. Ранее сообщалось, что он действовал в интересах высокопоставленного чиновника. Из документов суда следует, что речь идёт о самом президенте России. Как говорится в документах, в частности,

Дерипаска по поручению президента России Владимира Путина инвестировал около 800 млн долларов в объекты для сочинской Олимпиады в 2014 году

Дерипаска финансировал другие проекты по поручению Путина

Дерипаска "скрывал отмывание денег президента Владимира Путина через свою компанию "ГАЗ"" (этот эпизод датируется в деле сентябрём 2017 года)

В декабре 2016 года Дерипаска был идентифицирован как одно из лиц, владеющих активами и отмывающих средства в интересах Путина

В июле 2011 года бизнес-операции Дерипаски были по крайней мере однажды использованы для "облегчения перевода средств для личного использования тогдашним премьер-министром Владимиром Путиным" (подробности не приводятся).

Дерипаска в своём иске утверждал, что действовал не от имени Путина лично, а участвовал в "проектах", одобренных Путиным. Суд, однако, отверг такую интерпретацию. Также суд отказался удовлетворить ходатайство бизнесмена об исключении его из списка российских олигархов (так называемый "Кремлёвский список" - против людей, включённых в него, могут быть введены санкции США в связи с их тесными связями с российскими властями).

Олег Дерипаска утверждает, что санкции США нанесли серьёзный урон как его состоянию, так и компаниям, которыми он владеет. Соединённые Штаты вводили санкции против крупнейших компаний, которые контролировал Дерипаска, в частности En+ и "Русал", и снял их после того, как структура их собственности изменилась, и структуры Дерипаски официально потеряли контрольные пакеты.

Последнее решение суда бизнесмен пока не комментировал.