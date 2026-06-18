США объявили о восстановлении судоходства через Ормузский пролив

Вооружённые силы США прекратили блокаду морских путей, ведущих к иранским портам, и восстановили свободное судоходство через Ормузский пролив. Об этом сообщило Центральное командование США (CENTCOM).

"Американские войска не препятствуют проходу судов в иранские порты в Персидском и Оманском заливах и обратно. Все усилия США по обеспечению соблюдения блокады прекращены", – говорится в заявлении.

При этом американские военные корабли останутся в регионе для контроля за выполнением условий соглашения между Вашингтоном и Тегераном.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что за последние сутки через Ормузский пролив прошли 12,5 миллионов баррелей нефти – это максимальный показатель с начала конфликта. По его словам, иранские силы уже две ночи не атакуют суда в проливе.

Вэнс также сообщил, что после подписания меморандума о взаимопонимании между США и Ираном официально начался 60-дневный период переговоров по подготовке окончательного соглашения.

Меморандум стороны подписали в ночь на 18 июня. Документ предусматривает прекращение конфликта, восстановление судоходства через Ормузский пролив и запуск дальнейших переговоров по спорным вопросам между двумя странами.