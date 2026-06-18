Трамп и президент Ирана дистанционно подписали меморандум

Президенты Соединённых Штатов и Ирана вечером 17 июня дистанционно подписали меморандум о взаимопонимании, который должен проложить путь к завершению вооружённого конфликта между двумя странами.

Дональд Трамп подписал документ, находясь во Франции на саммите G7. Церемония прошла в Версале в присутствии президента Франции Эммануэля Макрона.

"Это было непросто", - сказал Трамп после подписания документа под аплодисменты собравшихся. Макрон приветствовал подписание, написав о том, что теперь должен открыться для свободного судоходства Ормузский пролив.

Иранское агентство ИРНА впоследствии опубликовало фотографию президента страны Масуда Пезешкиана с подписанным документом. В МИД Ирана подтвердили, что президенты утвердили окончательный вариант соглашения.

Ранее ожидалось, что документ будет подписан в ходе очной встречи представителей США и Ирана в Швейцарии 19 июня. Эта встреча состоится, однако речь пойдёт о технических переговорах, уже без церемонии подписания.

14 пунктов

Документ содержит 14 пунктов. Текст документа ранее опубликовали Bloomberg и телеканал "Аль-Арабия". Немедленно вступают в силу прекращение огня по всем фронтам (включая Ливан, где Израиль ведёт операции против поддерживаемой Ираном группировки "Хезболла", признанной в США и Израиле террористической), а также открытие Ормузского пролива без ограничений на ближайшие 60 дней и постепенное снятие морской блокады Ирана. Кроме того, Вашингтон обязался фактически приостановить санкционный режим для иранской нефти уже сейчас, не дожидаясь окончательного соглашения.

Иран в документе подтверждает, что "никогда не будет производить ядерное оружие". Стороны договорились, что все связанные с ядерной программой вопросы, в том числе и судьба обогащенного урана, будут рассмотрены в окончательном соглашении, которое рассчитывают достичь в течение 60 дней. Также в течение этого времени будет разработан и механизм функционирования Ормузского пролива.

В случае достижения соглашения о ядерной программе Соединённые Штаты обязуются совместно с региональными партнерами разработать план по восстановлению и экономическому развитию Ирана, обеспечив при этом финансирование в размере не менее 300 млрд долларов, а также отменить "все виды санкций", включая резолюции Совета Безопасности ООН и решения МАГАТЭ. США также должны вывести войска из районов, близких к Ирану, в течение 30 дней после достижения финального соглашения.

На предстоящей встрече в Швейцарии, как сообщается, члены переговорных компанд попытаются разработать детальный план воплощения меморандума в жизнь. Высокопоставленный чиновник США назвал эту встречу очень важной. Трамп накануне пригрозил возобновлением боевых действий против Ирана в случае, если ему "не понравится" его поведение. Об этом он сказал на саммите G7 во Франции 17 июня, пишут Reuters и Sky News. "Если они не будут вести себя хорошо, мы сразу же вернемся к сбрасыванию бомб", – сказал президент США. При этом он высоко оценил подписанный меморандум.