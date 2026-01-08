США обязали граждан Кыргызстана и Таджикистана вносить залог для визы

Госдепартамент США расширил список стран, граждане которых обязаны вносить залог при подаче заявления на туристические или деловые визы.

6 января в перечень были добавлены 25 стран, в числе которых Алжир, Ангола, Фиджи, Бангладеш, Куба, Нигерия, Непал, Венесуэла, а также Кыргызстан и Таджикистан. Новые требования начнут действовать с 21 января 2026 года, сообщает "Настоящее Время".

Всего в списке теперь 38 стран, ранее в него попал Туркменистан. Граждане этих стран должны внести залог в размере 5 тысяч, 10 тысяч или 15 тысяч долларов – сумму будут определять во время собеседования на получение визы. При этом, как отмечается, залог не гарантирует выдачу визы. Деньги вернут в случае соблюдения визовых требований или в случае отказа в выдаче визы.

Получившие визу лица должны въезжать в США и выезжать из страны только через три международных аэропорта: аэропорт имени Логана (Бостон), аэропорт имени Кеннеди (Нью-Йорк) и аэропорт имени Даллеса (Вашингтон). Невыполнение этого требования может привести к отказу во въезде или к тому, что выезд не будет должным образом зарегистрирован, заявили в Госдепартаменте США.

Выезд из страны будет регистрировать Министерство внутренней безопасности. В случае, если владелец визы нарушил условия визового обязательства, то его данные будут переданы в Службу гражданства и иммиграции США (USCIS) для того, чтобы определить, имело ли место нарушение.

США запустили пилотную программу выдачи въездных виз под залог в августе 2025 года. Американские власти считают, что граждане стран, от которых теперь требуют залог, нередко превышают разрешённые сроки пребывания в Соединённых Штатах после въезда туда.