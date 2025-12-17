Трамп запретил въезд в США гражданам Сирии и ряда других стран

Президент США Дональд Трамп расширил список стран, обладателям паспортов которых запрещён въезд в страну, и ввёл полный запрет на въезд для граждан Сирии, Мали, Буркина-Фасо, Нигера, Южного Судана, Лаоса, Сьерра-Леоне, а также владельцев паспортов, выданных Палестинской администрацией.

Новые ограничения начнут действовать с первого января 2026 года. Ранее полный запрет на въезд был введён для граждан Афганистана, Мьянмы, Чада, Республики Конго, Экваториальной Гвинеи, Эритреи, Гаити, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена, отмечает "Настоящее Время".

Под частичные ограничения на въезд в США подпали Ангола, Антигуа и Барбуда, Бенин, Габон, Гамбия, Доминиканская Республика, Замбия, Зимбабве, Кот-д'Ивуар, Малави, Мавритания, Нигерия, Сенегал, Танзания и Тонга. Ранее в этот список были включены Бурунди, Куба, Того и Венесуэла.

При этом власти США сделали послабления и отменили ряд ограничений для Туркменистана, который при этом пока остается в списке стран под частичными ограничениями. Теперь граждане этой страны могут въехать в США по неиммиграционным визам, в силе останется запрет на въезд по иммиграционным визам.

Власти Туркменистана, как отмечается в документе, "продуктивно взаимодействуют с США и демонстрируют значительный прогресс в совершенствовании процедур управления идентификационными данными и обмена информацией".

В 2017 году, во время первого президентского срока, Дональд Трамп вводил запрет на въезд для граждан Кубы, Чада, Ирана, Ливии, КНДР, Сомали, Судана, Сирии, Венесуэлы и Йемена. Эту меру отменил сменивший Трампа на посту президента в 2021 году Джо Байден. Ограничение миграции - один из ключевых пунктов программы Трампа.