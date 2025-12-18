США одобрили продажу Тайваню крупнейшей партии оружия

Администрация президента США Дональда Трампа одобрила продажу Тайваню рекордной партии вооружений – на сумму 11,1 миллиарда долларов.
В пакет, в частности, вошли системы HIMARS, противотанковые ракеты Javelin, беспилотники Altius, гаубицы и комплектующие для другого оборудования.
Как отмечает агентство Reuters, объявление о продаже оружия прозвучало на фоне усиления Пекином военного и дипломатического давления на Тайвань.
В Госдепартаменте заявили, что продажа служит "национальным интересам, экономике и безопасности США". Отмечается, что поставка оружия Тайваню "будет способствовать поддержанию политической стабильности, военного баланса и экономического прогресса в регионе".
Министерство обороны Тайваня в своем заявлении выразило благодарность США за продажу оружия, которая, по его словам, поможет Тайваню сохранить "достаточные возможности самообороны". Ведомство добавило, что пакет находится на стадии рассмотрения в Конгрессе США, у которого есть возможность заблокировать или изменить сделку.
Министерство иностранных дел Китая выступило с критикой продажи оружия Тайваню. В ведомстве заявили, что это нарушит дипломатические соглашения между Китаем и США, нанесет серьезный ущерб суверенитету, безопасности и территориальной целостности Китая, а также подорвет региональную стабильность.
- Пекин считает Тайвань своей мятежной провинцией, заявляя, что готов применить силу в случае, если будет необходимо установить контроль над островом. При этом большинство тайваньцев поддерживают де-факто независимость Тайваня и его демократический статус. В любой потенциальный военный конфликт вокруг острова могут быть вовлечены США, которые являются участником нескольких региональных коалиций и, согласно принятым в Соединенных Штатах законам, любые угрозы Тайваню рассматривают как проблему "исключительной серьезности".