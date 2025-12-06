Путин нападет на Европу, а Китай на Тайвань? Прогноз на 2026 год

На фоне обострения на поле боя и нового раунда мирных переговоров Владимир Путин заявил, что "боевые действия в Украине прекратятся, когда Вооружённые силы Украины покинут территорию, которую они занимают в Донбассе". Как ситуация на фронте влияет на переговоры? Согласится ли Россия на заморозку войны в обмен на возможное признание оккупированных территорий российскими со стороны США? И какие это будет иметь последствия для Европы, США и мира – в первую очередь, Китая и Тайваня?

Об этом проект украинской службы Радио Свобода "Донбасс Реалии" поговорил с директором Центра исследования армии, конверсии и разоружения Валентином Бадраком. В обнародованной в пятницу, 5 декабря, Стратегии национальной безопасности США одним из приоритетов названо "предотвращение конфликта вокруг Тайваня, в идеале путем сохранения военного превосходства". Так ли просто этого достичь и прчем тут Украина?

Украина и Тайвань: общий знаменатель

– Связаны ли обострение на фронте и заявления Путина?

– Думаю, связаны. Я считаю, что сейчас все, что происходит на фронте, связано с внутренним политическим кризисом в Украине и намерением [президента США Дональда] Трампа использовать эту ситуацию в своих целях.

Путин, конечно же, хочет сейчас отхватить как можно больший кусок территории, чтобы представить всё это как частичную победу, ведь после неё он неизбежно пойдёт дальше.

И даже если война будет заморожена на какой-то период времени, этот период может оказаться гораздо короче, чем президентская каденция Трампа.

Как Трамп обещал закончить войну России и Украины Дональд Трамп обещал завершить войну России против Украины в течение 24 часов после своего вступления в должность президента. С тех пор как Трамп официально занял пост в конце января 2025 года, Вашингтон пытается усадить Украину и Россию за стол переговоров и закончить войну, предлагая различные соглашения и оказывая давление то на Киев, то на Москву. До сих пор эти попытки терпели неудачу, поскольку Кремль не отступает от своих максималистских условий, выдвинутых в Стамбуле в марте 2022 года. По оценкам западных и украинских наблюдателей, выполнение требований Москвы фактически означало бы капитуляцию Украины. Сейчас продолжается очередная такая попытка, которая началась с утечки подготовленного США проекта мирного плана из 28 пунктов, который, по данным СМИ, сократили до 19 после переговоров в Женеве – что обеспечило бы "устойчивый и справедливый мир", как заявили и Белый дом, и ЕС, и офис президента Украины Владимира Зеленского. Резонанс вызвала ещё одна утечка: Bloomberg опубликовал расшифровку разговора спецпосланника от США Стивена Уиткоффа и советника Путина Юрия Ушакова о подготовке собственно мирного плана США. Из неё, в частности, следует, что Уиткофф советует Ушакову, как вызвать благосклонную реакцию Трампа. Также была обнародована беседа Ушакова с посланником президента России на переговорах Кириллом Дмитриевым. 2 декабря в Москве почти пять часов длились переговоры американской делегации с Путиным. Делегатами США были Стивен Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер. В тот же день президент США, комментируя попытки завершить войну в Украине, сказал: "Мы пытаемся решить эту проблему. Я решил восемь войн. Это будет девятая, и наши люди сейчас находятся в России, чтобы выяснить, можно ли это уладить. Поверьте, ситуация нелегкая".

Я хочу обратить внимание на совершенно другую точку планеты, которая отражает ту ситуацию, что происходит у нас. Я имею в виду действия Китая.

Только в ноябре за одну неделю Китай нарушил границы Филиппин, Японии и Южной Кореи. Лишь Южная Корея более-менее внятно ответила: и судно было захвачено, и слезоточивый газ применён, и выдворение из территориальных вод произошло.

Китай также продемонстрировал новую гиперзвуковую ракету, и официальное видео свидетельствует, что целью является Япония. То есть Китай готовится к вторжению на Тайвань, и мы однозначно видим – это тоже связано с нашей войной, и эти угрозы адресованы конкретно Трампу.

Я не могу не вспомнить встречу Трампа с Си Цзиньпином в Южной Корее, перед которой МИД Китая заявил, что о Тайване говорить не стоит, потому что это вопрос Китая. И Трамп не говорил о Тайване, в чём он потом признался. Все эти действия, все эти ситуации складываются в одну линию: общий план Си Цзиньпина и Путина предусматривает, что Китай давит на Трампа для того, чтобы Трамп был более уступчивым и пошёл на компромиссы.

Есть попытка персонализации в разрешении войны, попытка выдать это за свою заслугу, получить Нобелевскую премию В июле этого года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньягу официально предложил выдвинуть президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за усилия по урегулированию войны в Секторе Газа. Это также предлагал Пакистан.Президент Владимир Зеленский допустил, что украинская сторона номинирует президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира в следующем году, если ему удастся остановить войну России против Украины.В этом году премию получила венесуэльский оппозиционный политик Мария Корина Мачадо, которая поблагодарила президента Трампа за его мирные усилия.. Эти общие интересы совпали таким образом, что даже Европе сейчас с очень большими трудностями приходится бороться за субъектность Вашингтон неоднократно вступал в прямой контакт с Москвой без участия Киева и Брюсселя. Теперь Европа и Украина отстаивают две исходные позиции в контексте мирных переговоров: не только "ничего об Украине без Украины", но и "ничего о Европе без Европы".Новым поводом заговорить о своей роли для Брюсселя стал мирный план США из 28 пунктов.Как отмечает в своей статье "Переговоры о конце войны России против Украины. Какие козыри есть у ЕС?" корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк, "в ЕС осознали, что блок в значительной степени обошли, когда Соединённые Штаты представили мирный план, который через несколько дней был скорректирован после встречи американских и украинских дипломатов в Женеве"..

– Россия действительно готова военным путём захватить как можно больше земель?

– Что бы Путин ни заявлял, он будет продвигаться ровно настолько, насколько ему позволят. Если сейчас освободить ему Донбасс, он пойдёт дальше – будет захват Запорожья, будет наступление на севере Харьковской области. Будет полномасштабное наступление, и оно будет продолжаться и нарастать ровно в той мере, в какой мы будем способны его отражать, и в какой Европа будет способна помогать нам это делать.

Что касается Соединённых Штатов, то в рамках программы PURL Prioritized Ukraine Requirements List – "Список приоритетных потребностей Украины", программа покупки странами Европы вооружений у США для передаче их Украине, безусловно, будет идти продажа оружия Украине, потому что Трамп не может заморозить продажу американского оружия – ему нужны политические дивиденды.

Оборонно-промышленный комплекс США – это как раз путь получения [политической и финансовой] поддержки [Трампом]. Но другой момент – сможем ли мы на это повлиять? Боюсь, что это сложно, потому что нам сейчас нужны ракеты, самые разные и в очень большом количестве, и преимущественно американские ракеты.

Мы много раз о них говорили – начиная от ATACMS, старых тактических ракет, и переходя к более новой версии Precision Strike Missile, а также крылатым ракетам AGM‑158 для F‑16 и многим другим видам высокоточных ударных систем.

Этого в Европе мало, и Европа пока боится давать это нам из своих запасов. Например, ракеты для ЗРК Patriot есть у Германии. Даст ли она свои ракеты или нет – сложный вопрос.

HIMARS закупают Румыния и Польша, и там также уже есть ракеты ATACMS. Мы считаем, что примерно по полсотни ракет там точно имеется. Но даст ли Польша и Румыния свои ракеты Украине – это вопрос.

Может ли Россия напасть на Европу одновременно с атакой Китая на Тайвань уже в 2026 году?

– Эгоизм Европы сегодня ещё не преодолён. Здесь одновременно действует и страх, инстинкт самосохранения, и разночтения, и непонимание. У них Украина рассматривается как последний бастион перед некой длительной войной. Они намечают её на 2029–30 годы.

Они не понимают, что атака Тайваня Китаем и одновременная атака Европы Путиным может произойти уже в 2026 году, если дать возможность Путину продвигаться здесь, в Украине.

Причём самое интересное, что для Путина в какой‑то момент станет даже неважно, сколько украинской территории захвачено. Потому что на сегодняшний день главный момент – это отказ США от защиты Тайваня и Европы.

Я не знаю, кто сегодня мог бы подтвердить, что Соединённые Штаты будут защищать Европу – европейские страны НАТО, – и что Соединённые Штаты будут защищать Тайвань.

Я думаю, что этого не произойдёт. И именно в этом заключается план Си Цзиньпина и Путина. Путин может провести эту проверку и осуществить гибридную атаку.

Для Путина важно посмотреть, сколько дней продлится задержка ответа Соединённых Штатов. Если это будет 2–3 дня – всё, конец. НАТО можно считать завершённым проектом.

И дальше начинаются переговоры лишь с целью, так скажем, откупиться от Путина. Вот позиция Европы.

"Для Путина важно вернуть империю"

– Сейчас Соединённые Штаты всё больше отклоняются от Европы. Есть предложение, чтобы впервые войска НАТО возглавил не американский генерал, а немецкий. И все эти веяния могут быть очень проблематичными.

Таким образом, на Украину со стороны Европы возлагаются очень большие надежды, но эти надежды не очень‑то связывают именно с передачей новых ключевых типов вооружений. Именно новых – я на этом настаиваю.

Тут я полностью соглашусь с Андреем Билецким (командир 3‑го армейского корпуса ВСУ, – прим. РС), который несколько месяцев назад предложил, чтобы европейцы думали не о том, как вводить какие‑то контингенты в Украину, а о том, чтобы дать деньги на поддержку украинской армии.

– Британское издание The Telegraph писало, что Дональд Трамп якобы предложит во время поездки своего помощника Уиткоффа в Москву признать российскими Крым и другие оккупированные украинские территории, чтобы заключить сделку о завершении войны. Я так понимаю, речь идёт об одностороннем признании со стороны США. Это удовлетворит Путина, на ваш взгляд?

– Если Трамп это сделает, это фактически "подсветит" дальнейшие действия Китая. И Трамп сам получит, как говорил Черчилль, "и позор, и войну". Сейчас в глобальном соперничестве Китая и США ситуация далеко не в пользу Соединённых Штатов.

Я думаю, что многое хорошо понимают военные, поскольку ещё в 2024 году было признано, что гиперзвуковые ракеты Китая лучше аналогичного американского оружия. Это может привести к переделу мира по принципу, который в ноябре 2023 года Си Цзиньпин предлагал ещё Джо Байдену. В Калифорнии, помните, он сказал, что мира хватит на всех нас, чтобы его разделить. Он так намекнул.

Байден тогда промолчал. А Трамп предпринимает эти действия – делает то, от чего воздержался Байден.

Цена обороны

– На все это накладывается неопределённость относительно финансирования Украины на 2026 год со стороны западных партнёров – в ЕС продолжаются дискуссии о выделении замороженных российских активов Киеву. Выглядит как настоящий Рубикон в российско‑украинской войне. Будут ли деньги, будет ли это оружие? Если не будет, то действительно ли Китай и Россия могут воспользоваться таким огромным окном возможностей?

– Я думаю, что деньги Европа так или иначе найдёт. И здесь как раз инстинкт самосохранения сработает. Тем более что мы помним: Трамп очень поддержал вопрос использования замороженных активов. Он стимулировал европейцев это сделать.

Но я бы обратил внимание на некоторые другие вещи, смежные с теми, о которых вы сказали. Например, на то, что происходит в главных армиях Европы.

Глава разведки Польши, которая выделяет больше всего денег на оборону в в НАТО – 4,8% ВВП – в начале года заявил, что Польша будет бороться три недели. Потому что потом не хватит боеприпасов, чего‑то ещё и так далее. И действия Польши, когда туда начали залетать дроны, показывают, насколько сложно решаются все эти вопросы.

Армия Великобритании буквально вчера сообщила о том, что впервые за несколько лет число увольняющихся превысило приток новобранцев По данным Минобороны Великобритании на август 2025 года, за период с 1 июля 2024 год по 31 июня 2025-го из армии ушли 14020 человек, а пришли на 500 меньше. Статистика публикуемая четыре раза в год, показывает, что численность британских вооруженных сил составляет чуть более 136 000 человек в регулярной армии, а также почти 45 000 добровольцев-резервистов.. У Бундесвера большие проблемы с комплектованием армии. И там вообще идёт полемика: молодежь выступает категорически против возвращения призыва.

Вопрос Европы и Украины – насколько мы способны совместно удержать, российское наступление. Ведь признание Крыма и оккупированных территорий – это путь к дальнейшему продвижению Путина. Потому что для Путина самое главное – чтобы не было юридически оформленных гарантий в виде защиты США, защиты Украины. Вот это главное. Остальное его не волнует. Именно это даст ему возможность идти на полное захват Украины.

– Почему?

– Потому что для Путина очень важно вернуть империю. И если Трамп будет играть на это, то, к сожалению, Соединённые Штаты получат очень горький и плохой результат.

Потому что этим далеко не ограничится Украина. И возможен очень серьёзный передел Европы.