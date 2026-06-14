США ограничили доступ к новым ИИ-моделям Anthropic

Администрация президента США ограничила доступ к новым моделям искусственного интеллекта компании Anthropic, включая Claude Fable 5 и Mythos 5. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, решение было принято после переговоров главы Amazon Энди Джасси с представителями американской администрации. Джасси сообщил чиновникам, включая министра финансов Скотта Бессента, что сотрудники Amazon смогли получить от новой модели информацию, которая потенциально может быть использована для проведения серьёзных кибератак.

После проверки власти США пришли к выводу, что наиболее эффективным способом снижения рисков станет ограничение доступа иностранных государств, компаний и частных лиц к новым моделям ИИ.

Anthropic сообщила, что выполнила требования правительства и отключила доступ к Fable 5 и Mythos 5 для пользователей, не являющихся гражданами США. Ограничения распространяются как на иностранцев за пределами страны, так и на находящихся в США, включая зарубежных сотрудников самой компании.

На фоне этих мер глава Пентагона США Пит Хегсет заявил, что решение оборонного ведомства прекратить сотрудничество с Anthropic было оправданным. По словам Хегсета, ещё несколько месяцев назад компанию исключили из числа подрядчиков военного ведомства из-за разногласий по вопросам использования искусственного интеллекта в военной сфере.

Anthropic выступала за ограничения на применение ИИ в системах массовой слежки и автономном летальном оружии. В Пентагоне сочли такую позицию вмешательством в вопросы национальной безопасности. Позднее администрация Дональда Трампа запретила федеральным ведомствам использовать разработки компании.

Anthropic оспаривает это решение в суде. Компания требует отменить статус поставщика, представляющего риск для национальной безопасности США.