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США ограничили передачу Украине разведданных о командирах РФ

Директор национальной разведки США Эврил Хейнс

Власти США разработали руководство по обмену разведывательными данными с Украиной. Новая инструкция принята, чтобы избежать дальнейшего обострения отношений между Вашингтоном и Москвой. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Документ накладывает запреты на два вида информации, которой разведка США может делиться с Украиной. Первый запрет касается информации, которая могла бы помочь украинским военным убить представителей высшего российского командования. К ним относятся, например, министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Вооружённых Сил России Валерий Герасимов.

Второй запрет наложен на информацию, которая может помочь атаковать российские объекты за пределами Украины. Это правило введено из-за опасения, что Россия может посчитать США участником таких нападений. Об этом газете на условиях анонимности сообщили представители президента США.

Ранее американские СМИ со ссылкой на источники в разведке утверждали, что США передавали Украине информацию, которая могла привести к гибели нескольких российских генералов, а также затоплению крейсера “Москва”. В Пентагоне эти сообщения не подтвердили.

Сейчас США в режиме реального времени передают Украине информацию о местонахождении и передвижении российских войск, в том числе спутниковые снимки. Также США поставляют, а также военную технику: тяжелую артиллерию, беспилотники и противотанковые ракеты.

Во вторник 10 мая Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, предусматривающий выделение 40 миллиардов долларов на военную, экономическую и гуманитарную помощь Украине, подвергшейся российскому военному вторжению.

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