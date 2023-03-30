США осудили арест журналиста WSJ. Американцев призвали покинуть РФ

Белый дом и Госдепартамент США решительно осудили арест в России американского журналиста, корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича.
"Преследования американских граждан российскими властями неприемлемы", – говорится в заявлении Белого дома. В нём также содержится осуждение преследований в России журналистов и свободной прессы.
Госсекретарь Энтони Блинкен вновь призвал американских граждан, находящихся в России, покинуть страну. В заявлении Белого дома говорится, что американцы должны прислушаться к призывам администрации и не ездить в Россию. После российского широкомасштабного вторжения в Украину Госдепартамент неоднократно обращался с подобными призывами.
Гершкович, который имеет в России официальную аккредитацию как журналист, был задержан накануне в Екатеринбурге. В четверг суд в Москве отправил его в СИЗО. Его подозревают в шпионаже.
В заявлении Белого дома говорится, что представители администрации США в контакте с The Wall Street Journal и родственниками Гершковича, а также с российскими властями – относительно доступа консула к американскому гражданину. Представитель МИД России Мария Захарова подтвердила получение запроса о посещении Гершковича консулом.
Российское следствие утверждает, что журналист собирал по заказу США секретные сведения об одном из предприятий военно-промышленного комплекса. Подробности обвинения не приводятся. Кремль заявляет, что Гершкович "взят с поличным". Ему грозит до 20 лет тюрьмы. WSJ обвинения категорически отрицает. В заявлении издания говорится, что редакция глубоко обеспокоена безопасностью сотрудника.
К Гершковичу на суд о мере пресечения не пустили его адвоката, заявив, что защитник ему уже назначен. Журналистов на заседание суда не пустили. Корреспондент "Медиазоны" успел увидеть, как американца с капюшоном на голове и застегнутыми за спиной наручниками провели в сторону конвойной лестницы.
- Аресты журналистов зарубежных изданий по обвинениям в шпионаже исключительно редки, обычно их в таких случаях высылают из страны. Случай Гершковича – первый такой после окончания холодной войны. В 1986 году КГБ арестовал журналиста US News&World Reports Ника Данилоффа. Ему были подброшены секретные материалы. Меньше чем через месяц он был обменян на арестованного за шпионаж сотрудника советской дипмиссии при ООН Григория Захарова.
- В июле Россия вместе с Венесуэлой, Ираном, Китаем, КНДР и Мьянмой попала в составленный Госдепартаментом США список стран с повышенным риском неправомерного задержания американцев. Американские эксперты прямо обвиняют Москву в захвате заложников для давления на Вашингтон и обмена их на арестованных по уголовным статьям, в том числе о шпионаже, россиян.
- Задержание журналиста прокомментировала международная организация "Репортёры без границ". "Журналисты не должны становиться мишенью!" – говорится в твиттере правозащитников.
- Гершкович родился в России, но эмигрировал вместе с родителями ребёнком. До WSJ он работал в Agence France-Presse, The Moscow Times и The New York Times.
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