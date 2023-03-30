США осудили арест журналиста WSJ. Американцев призвали покинуть РФ

Белый дом и Госдепартамент США решительно осудили арест в России американского журналиста, корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

"Преследования американских граждан российскими властями неприемлемы", – говорится в заявлении Белого дома. В нём также содержится осуждение преследований в России журналистов и свободной прессы.

Госсекретарь Энтони Блинкен вновь призвал американских граждан, находящихся в России, покинуть страну. В заявлении Белого дома говорится, что американцы должны прислушаться к призывам администрации и не ездить в Россию. После российского широкомасштабного вторжения в Украину Госдепартамент неоднократно обращался с подобными призывами.

Гершкович, который имеет в России официальную аккредитацию как журналист, был задержан накануне в Екатеринбурге. В четверг суд в Москве отправил его в СИЗО. Его подозревают в шпионаже.

В заявлении Белого дома говорится, что представители администрации США в контакте с The Wall Street Journal и родственниками Гершковича, а также с российскими властями – относительно доступа консула к американскому гражданину. Представитель МИД России Мария Захарова подтвердила получение запроса о посещении Гершковича консулом.

Российское следствие утверждает, что журналист собирал по заказу США секретные сведения об одном из предприятий военно-промышленного комплекса. Подробности обвинения не приводятся. Кремль заявляет, что Гершкович "взят с поличным". Ему грозит до 20 лет тюрьмы. WSJ обвинения категорически отрицает. В заявлении издания говорится, что редакция глубоко обеспокоена безопасностью сотрудника.

К Гершковичу на суд о мере пресечения не пустили его адвоката, заявив, что защитник ему уже назначен. Журналистов на заседание суда не пустили. Корреспондент "Медиазоны" успел увидеть, как американца с капюшоном на голове и застегнутыми за спиной наручниками провели в сторону конвойной лестницы.