Россия, КНДР, Китай, Мьянма, Иран и Венесуэла попали в список стран с повышенным риском неправомерного задержания граждан США, распространённый Госдепартаментом. Перечень подготовлен в рамках исполнения указа президента Джо Байдена о предотвращении таких задержаний и ответных действиях в связи с ними.

Указ был подписан президентом 19 июля, сообщается на сайте Белого дома. Он уполномочивает государственные органы вводить санкции и применять иные меры для противодействия задержаниям. Администрация Байдена столкнулась с растущим давлением со стороны семей заложников и задержанных, в том числе в связи с делом баскетболистки Бриттни Грайнер, которая с февраля находится под арестом в России, — передаёт Голос Америки.

США не предоставляют официальных данных о количестве американских граждан, содержащихся под стражей за рубежом. Однако такую статистику ведёт Фонд наследия Джеймса В. Фоули, названный в честь американского журналиста, похищенного и убитого в Сирии. По подсчётам правозащитников, более 60 граждан США незаконно удерживаются примерно в 18 странах, в том числе — российскими, белорусскими и кубинскими властями.