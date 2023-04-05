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США отказали в визах четверым высоким деятелям юстиции Грузии

В марте в Грузии прошли манифестации против обсуждения в парламенте закоропроекта "об иноагентах". На фото: Тбилиси, 8 марта 2023

Государственный департамент США объявил санкции против нескольких председателей судов и членов Высшего совета юстиции Грузии. Михаил Чинчаладзе, Леван Мурусидзе, Ираклий Шенгелия и Валериан Церцвадзе названы в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена лицами, "подрывавшими верховентство закона и веру общества в судебную систем у Грузии".

Визовые ограничение для четверых грузинских судей введены "в связи с их причастностью к крупномасштабной коррупции". Заявление Блинкена опубликовано в среду, сообщила Русская служба "Голоса Америки.

Соединённые Штаты по-прежнему поддерживают демократию и верховенство закона и будут и впредь способствовать привлечению к ответственности тех, кто злоупотребляет государственной властью ради личной выгоды, говорится в заявлении Государственного департамента. Вместе с тем, выражается поддержка "всем судья, которые имеют честность и мужество действовать беспристрастно и независимо".

Чинчаладзе, Мурусидзе, Шенгелия и Церцвадзе, а также их ближайшие родственники отныне не имеют права на въезд в США.

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