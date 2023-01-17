Россияне за год перевели в Грузию более двух миллиардов долларов

За 2022 год россияне перевели в Грузию более двух миллиардов долларов, всего в страну из-за рубежа поступили 4,3 миллиарда. Об этом пишет РБК со ссылкой на статистику Национального банка Грузии.
Россия заняла первое место по объему переводов из-за рубежа. На втором месте – Италия (431,6 миллионов долларов), на третьем – США (326,3 миллионов долларов).
В 2021 году из России в Грузию поступило 411,4 миллиона долларов. Таким образом, приток средств вырос примерно в пять раз.
Кроме того, по данным Минюста Грузии, в 2022 году более 12 тысяч российских граждан приобрели 15 тысяч объектов недвижимости - в основном жилых квартир и домов. Годом ранее право собственности регистрировали около четырёх тысяч россиян. Они купили около четырёх тысяч объектов недвижимости.
В прошедшем году россияне также стали главными покупателями недвижимости в Дубае. По мнению аналитиков Betterhomes, ранее россияне были нишевой группой на дубайском рынке, но спрос на жильё резко возрос после начала российского военного вторжения в Украину. Российские покупатели обошли традиционных лидеров – Великобританию, Индию и Италию.
- После начала военного вторжения в Украину Россию покинули сотни тысяч граждан. Первая волна отъездов началась после объявления Владимиром Путиным "специальной военной операции" 24 февраля. Грузия стала одной из наиболее привлекательных для россиян стран благодаря безвизовому режиму и простоте получения вида на жительство.
- Вторая волна последовала вслед за объявлением в России 21 сентября мобилизации резервистов для военной службы в Украине.
- В конце октября 2022 года МВД Грузии сообщило, что в стране находятся более 112 тысяч граждан России, приехавших с января по сентябрь.
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