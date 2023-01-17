Россияне за год перевели в Грузию более двух миллиардов долларов

За 2022 год россияне перевели в Грузию более двух миллиардов долларов, всего в страну из-за рубежа поступили 4,3 миллиарда. Об этом пишет РБК со ссылкой на статистику Национального банка Грузии.

Россия заняла первое место по объему переводов из-за рубежа. На втором месте – Италия (431,6 миллионов долларов), на третьем – США (326,3 миллионов долларов).

В 2021 году из России в Грузию поступило 411,4 миллиона долларов. Таким образом, приток средств вырос примерно в пять раз.

Кроме того, по данным Минюста Грузии, в 2022 году более 12 тысяч российских граждан приобрели 15 тысяч объектов недвижимости - в основном жилых квартир и домов. Годом ранее право собственности регистрировали около четырёх тысяч россиян. Они купили около четырёх тысяч объектов недвижимости.

В прошедшем году россияне также стали главными покупателями недвижимости в Дубае. По мнению аналитиков Betterhomes, ранее россияне были нишевой группой на дубайском рынке, но спрос на жильё резко возрос после начала российского военного вторжения в Украину. Российские покупатели обошли традиционных лидеров – Великобританию, Индию и Италию.