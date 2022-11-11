США отказались считать экономику России рыночной

США отменили статус российской экономики как рыночный. Об этом сообщило министерство торговли Соединенных Штатов. Теперь Россия будет рассматриваться американскими финансовыми институциями как страна с нерыночной моделью экономики. Об этом сообщило министерство торговли Соединенных Штатов, передаёт Reuters.

Такое решение принято из-за "широкого" вмешательства государства в российскую экономику и дает возможность "использовать всю строгость американского антидемпингового законодательства для корректировки искажений рынка", вызванных этим вмешательством, заявили в министерстве.

Рыночный статус был присвоен российской экономике в 2002 году. Это стало важным шагом на пути к вступлению России во Всемирную торговую организацию спустя 10 лет. В последний раз этот статус подтверждался американским правительством в 2021 году.

До присвоения статуса российская экономика считалась нерыночной, что приводило к повышенным антидемпинговым пошлинам и ухудшало возможности экспортеров в деле защиты их интересов.

Страна, чью экономику Вашингтон признает рыночной, может оспорить использование против нее таких мер, доказав, что цены на ее экспорт устанавливаются по рыночным принципам и, следовательно, не являются демпингом.

После начала российского вторжения в Украину США ввели против России масштабные экономические санкции, которые привели к резкому сокращению взаимной торговли. Однако Соединенные Штаты по-прежнему покупают у России некоторые товары, в том числе сталь, алюминий, титан, нефть.

Европейский союз лишил Россию торговых преференций ещё в марте. Эта мера вошла в четвёртый пакет санкций ЕС в отношении России за её вторжение в Украину. Теперь европейские страны могут вводить более высокие тарифы на российские товары.