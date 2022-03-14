ЕС согласовал четвёртый пакет санкций против России

Евросоюз и страны "большой семерки" (G7) завершили подготовку четвёртого пакета санкций против России, сообщает Reuters со ссылкой на источники в ЕС.

Ранее, 11 марта, о новых ограничениях рассказала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Среди них – отказ России в торговом торговом статусе наиболее благоприятствуемой нации. Эта мера позволит странам Запада вводить высокие тарифы на российские товары в соответствии с правилами Всемирной торговой организации (ВТО). Кроме того планируется лишить Россию членства в ведущий международных финансовых организациях, включая МВФ и Всемирный банк.

Предполагается, что также будет пополнен список россиян, на которых наложат персональные санкции. В него войдут люди из окружения президента России Владимира Путина, а также члены их семей.

Кроме того, по словам фон дер Ляйен, российскому государству и элитам могут перекрыть доступ к криптовалютам, планируется ввести запрет на экспорт в Россию любых товаров роскоши из ЕС.

"Те, кто поддерживает военную машину Путина, не должны больше иметь возможность наслаждаться роскошной жизнью, пока бомбы падают на мирных людей в Украине", - подчеркнула председатель Еврокомиссии.

Четвёртый пакет санкций ЕС также коснётся российского энергетического сектора.