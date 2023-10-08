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США перебрасывают корабли и истребители ближе к территории Израиля

Авианосец "Джеральд Форд", архивное фото

Министр обороны США Ллойд Остин в воскресенье заявил, что Пентагон перебросит ближе к Израилю авианосец "Джеральд Форд", крейсер "Норманди" и несколько эсминцев из состава авианосной ударной группы. Израиль получит дополнительное вооружение и боеприпасы, в том числе к системе ПРО "Железный купол". Для демонстрации силы и поддержки Израиля США увеличат количество ударных самолётов на авиабазах в регионе.

"Сейчас я мыслями – с народом Израиля и многочисленными семьями, потерявшими близких в результате отвратительной террористической атаки ХАМАС", – говорится в заявлении Остина, опубликованном в воскресенье. Текст опубликовала радиостанция Голос Америки.

Ранее о выделении дополнительной помощи Израилю распорядился президент США Джо Байден. Он дважды разговаривал с премьер-министром страны Беньямином Нетаньягу, канцелярия израильского политика сообщила, что Байден пообещал ему "непоколебимую поддержку".

Канал "Аль-Джазира" передаёт, что принятые Вашингтоном меры прокомментировали в ХАМАС: "отправка авианосца нас не пугает, и американская администрация должна осознавать последствия этого шага".

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