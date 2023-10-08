Война 23-го года. Что нужно знать о войне Израиля с ХАМАС

Утром 7 октября 2023 года палестинская радикальная группировка ХАМАС (в США и ЕС она признана террористической) нанесла из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю, одновременно сотни боевиков прорвали израильскую линию укреплений вокруг сектора и проникли внутрь израильской территории, порой на десятки километров, совершая массовые убийства мирных жителей и захваты заложников, практически не встречая сопротивления. Эти события уже считают одним из самых страшных в истории провалов армии и разведслужб Израиля.

К вечеру воскресенья число погибших израильтян превысило 700, около двух тысяч ранены, сотни считаются пропавшими без вести. Сообщается о множестве захваченных боевиками ХАМАС заложников, вывезенных в Газу, – среди них дети, женщины, пожилые люди.

Правительство Израиля объявило, что страна находится в состоянии войны. В армию призваны десятки тысяч резервистов. На юг, к Газе, перебрасывается бронетехника. По сектору наносятся авиаудары. Палестинские власти сообщают о сотнях погибших и тысячах раненых.

Несмотря на переброску подкреплений, в воскресенье израильская армия не смогла полностью очистить территорию страны от боевиков. Напротив, ХАМАС утверждал, что направил в Израиль новые вооруженные отряды. Бои продолжались в воскресенье в нескольких населенных пунктах, куда проникли вооруженные отряды, в нескольких поселках вокруг Газы была объявлена эвакуация.

Исторические сравнения

Нападение ХАМАС сравнивают с войной Судного дня, поскольку оно началось в пятидесятую годовщину войны 1973 года (с разницей в один день) и потому, что политическое и военное руководство Израиля, как и 50 лет назад, оказалось захвачено боевыми действиями врасплох. На этом сходство заканчивается. Война Судного дня велась против арабских стран, атаковавших Израиль, и потери понесли вооруженные силы. В первый день нынешнего нападения ХАМАС погибли прежде всего мирные жители. Одним из самых кровавых эпизодов стала атака на музыкальный фестиваль в кибуце Реим недалеко от Газы, где боевики убили не менее 200 человек.

В израильской истории нет примеров массового захвата вооруженными палестинскими боевиками сразу нескольких израильских поселений. Нынешние потери среди гражданского населения сравнимы только с потерями времен войны 48-го года или второй интифады – но не за один день.

Атаку ХАМАС уже называют израильским "9/11", сравнивая с террористическим нападением на США 9 сентября 2001 года.

Военное измерение

ХАМАС использовал для удара тысячи ракет. У ХАМАС нет тяжелого вооружения, но он применил дроны для ударов по израильской технике и параглайдеры для проникновения на израильскую территорию.

Эксперты отмечают поразительную неготовность сил Израиля на юге к подобному вторжению и предполагают, что руководство ХАМАС само не ожидало подобного успеха нападения, но теперь ему предстоит заплатить за это высокую цену. Армия обороны Израиля с каждой минутой сосредотачивает в районе Газы все больше сил для проведения беспрецедентной ответной операции против ХАМАС.

Операция в густонаселенной Газе грозит большими жертвами среди мирного населения, несмотря на предупреждения израильских властей с призывами к палестинцам покинуть некоторые части сектора. Базирующаяся на севере Ливана группировка "Хезболла" грозит Израилю начать боевые действия в случае операции против ХАМАС в Газе и уже нанесла несколько ракетных ударов в сторону Израиля "из солидарности".

Появление на севере второго фронта, против "Хезболлы", если к ней добавятся волнения на палестинских территориях на Западном берегу Иордана, может стать для Израиля экзистенциальной угрозой, предупреждают эксперты. Впрочем, израильская армия уже принимает меры предосторожности на севере, хотя ее солдаты жалуются через СМИ на плохо проведенную мобилизацию и недостаточное обеспечение.

Причины провала. Политическое измерение

Израильское общество сейчас объединяется для защиты от угрозы, однако уже началось обсуждение причин грандиозного провала разведки и армии, не обнаруживших подготовку масштабного вторжения ХАМАС.

Критики правительства говорят, что значительные армейские силы были переброшены на палестинские территории на Западном берегу Иордана, чтобы не допустить там волнений. Нынешнее крайне правое правительство Израиля потакало радикальным группировкам еврейских поселенцев, совершавшим погромы в палестинских городах. В результате юг Израиля остался недостаточно укреплен. Премьер-министра Биньямина Нетаньяху обвиняют в том, что он использовал в отношении палестинских властей тактику "разделяй и влавствуй", ослабляя более умеренные власти на Западном берегу Иордана и не противодействуя ХАМАС в Газе, полагая, что их можно держать под контролем, используя как угрозу в политической борьбе.

Политическая карьера Нетаньяху – одна из самых долгих в истории Израиля. В стране, крайне разделенной политически, несколько лет не было устойчивого правительства. В итоге в борьбе за власть Нетаньяху объединился с ультраправыми силами, которые прежде оставались вне правящей коалиции. Объявленная ими реформа, которая ставила Верховный суд под контроль правительства, вызвала массовые протесты. Считается, что Нетаньяху заинтересован в реформе, потому что ему грозит суд по обвинению в коррупции. Религиозные партии в правительстве, в свою очередь, хотят добиться того, чтобы религиозную молодежь не призывали в армию (это положение, существовавшее с основания Израиля, со временем стало меняться под давлением светской части общества).

Военные и разведывательные службы предупреждали политическое руководство Израиля, что их действия ослабляют безопасность страны. Можно увидеть и обратные обвинения сторонников правительства, считающих, что военные умышленно ослабили оборону ради смены власти.

Можно предположить, что после окончания войны парламент проведет расследование обстоятельств нападения ХАМАС. Сейчас, однако, израильское общество демонстрирует сплоченность, как во времена всех войн и кризисов.

Израиль был создан после окончания Второй мировой войны, когда стали известны масштабы Холокоста, и с основания государства армия обороны Израиля воспринималась как единственный защитник еврейского народа. Когда страну атаковали, в Израиль возвращались добровольцы, чтобы защищать его. Армия обороны Израиля считается одной из самых мотивированных армий мира.