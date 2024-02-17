США передадут Украине 500 тысяч долларов средств "российских фондов"

США передадут на нужды Украины 500 тысяч долларов, изъятые в результате раскрытия незаконной сети по контрабанде высокоточных шлифовальных станков в Россию. Для этого деньги будут перечислены Министерству юстиции Эстонии, которая использует их для проекта по ускорению оценки ущерба и ремонта украинской системы энергоснабжения. Об этом, как сообщает агентство Bloomberg, в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности заявила представительница Минюста США Лиза Монако. В сообщении министерства юстиции говорится о том, что речь идёт о средствах "российских фондов".

Отмечается, что конфискованные средства передаются в Эстонию, поскольку действующие обстоятельства этого дела не позволяют напрямую передать их Украине.

Это первый известный случай передачи конфискованных российских активов на нужды Украины.

Страны "группы семи" и Евросоюз обсуждают возможность конфискации замороженных сейчас на Западе российских средств, в частности резервов Банка России, объём которых оценивается в 300 миллиардов долларов. Обсуждения пока идут на техническом уровне, поскольку их участники признают многочисленные юридические трудности, связанные с конфискацией. Официальная Москва неоднократно заявляла о том, что примет жёсткие меры в ответ на конфискацию.

Евросоюз, однако, близок к решению об использовании для поддержки Украины не самих российских активов, а доходов от их размещения. Об этом заявила на конференции по безопасности в Мюнхене 17 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По её словам, эти средства - на данный момент речь идёт о нескольких миллиардах евро - будут использованы для поддержки Украины, в том числе производства вооружений. Совет Евросоюза ранее одобрил постановление, согласно которому прибыль от российских блокированных активов в депозитариях должна фиксироваться и храниться отдельно. Направление этих средств на помощь Украине - следующий шаг, который пока юридически не оформлен.