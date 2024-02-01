Замороженные в ЕС российские активы принесли €4,4 млрд прибыли за год

Международный депозитарий Euroclear за 2023 год заработал 4,4 млрд евро, инвестируя российские активы, замороженные по решению Евросоюза. Об этом говорится в отчёте организации о финансовых результатах. Евросоюз обсуждает использование прибыли для финансирования помощи Украине.

После российского вторжения в Украину Евросоюз заморозил размещённые в блоке активы Банка России на общую сумму более 200 миллиардов евро ($214 млрд), В Euroclear находится большая часть этих средств. Москва не может воспользоваться ни этими деньгами, ни заработанными процентами.

Евросоюз рассматривает возможность использовать эти средства для поддержки Украине. Ряд стран блока выступают против идеи полной конфискации этих средств. Вместо этого в помощь Киеву пойдёт прибыль от их размещения, предполагает основной план Евросоюза, следует из многочисленных утечек в прессу.

В опубликованном 1 февраля заявлении Евросовета по итогам саммита ЕС в Брюсселе говорится, что чрезвычайные доходы частных организаций, полученные от замороженных активов российского Центробанка, рассматриваются ЕС как "потенциальные источники доходов".

В публикации газеты Financial Times отмечается, что, если закон об изъятии прибыли будет принят, он не будет иметь обратной силы. Поэтому прибыль за 2023 год для поддержки Киева использована, скорее всего, не будет. Однако ранее Бельгия обещала, что использует для программ поддержки налог, полученный с этой прибыли. Это чуть больше миллиарда евро.