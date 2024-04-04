США сменили тон диалога с Израилем после инцидента в Газе

Президент США Джо Байден в четверг в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху оценил гуманитарную ситуацию в секторе Газа как "неприемлемую". Байден предупредил Нетаньяху, что если Израиль не предпримет усилий для "решения кризиса", то "столкнётся с последствиями". Телеканал CNN обратил внимание на резкость заявления, адресованного Израилю со стороны США, самого верного союзника.

Получасовой телефонный разговор двух лидеров стал первым после гибели семи сотрудников гуманитарной организации Всемирной центральной кухни в секторе Газа.

В заявлении Белого дома, опубликованном вскоре после телефонного разговора, подчеркивается неприемлемость "ударов по гуманитарным работникам". Байден считает, что Израилю необходимо "объявить и реализовать ряд конкретных, конкретных и измеримых шагов по устранению ущерба гражданскому населению, гуманитарных страданий и безопасности сотрудников гуманитарных организаций".

Госсекретарь США Энтони Блинкен, находясь в Брюсселе, после разговора Байдена с Нетаньяху заявил: "Если мы не увидим тех изменений, которые нам нужно увидеть, то произойдут изменения в нашей собственной политике". СМИ обращают внимание на то, что ни Блинкен, ни представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби, выступая позже на пресс-брифинге в Белом доме, не уточнили, какими могут быть эти потенциальные изменения в политике.

Кирби ограничился выражением надежды на то, что США увидят "некоторые объявления об изменениях в ближайшие часы и дни".