Западные лидеры требуют от Израиля расследовать гибель сотрудников WCK

Некоторые лидеры стран Запада подвергли критике правительство Израиля в связи с гибелью семи сотрудников благотворительной американской организации World Central Kitchen (WCK) — в результате израильского авиаудара по сектору Газа. Израиль признал ответственность за гибель людей, сообщает Би-би-си и другие зарубежные СМИ.

Среди погибших, кроме палестинца, граждане Британии, США/Канады, Польши и Австралии.

Тела погибших работников гуманитарной группы, как сообщил Reuters, во вторник были вывезены из сектора Газа.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что авиаудар был нанесен непреднамеренно. По словам Нетаньяху, он сделает всё возможное, чтобы подобное не повторилось", отмечает Би-би-си.

Президент США Джо Байден заявил, что Израиль сделал недостаточно для защиты гуманитарных работников, пытающихся оказать помощь гражданскому населению, и призвал к скорейшему расследованию инцидента.

Премьер-министр Британии Риши Сунак заявил, что потрясен убийством трех британских граждан, погибших в результате израильского удара, и назвал ситуацию в Газе "всё более тетерпимой". В разговоре с израильским премьер-министром во вторник вечером Сунак потребовал тщательного и прозрачного независимого расследования произошедшего.

Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе в телефонном разговоре с Нетаньяху назвал убийство гражданина Австралии совершенно неприемлемым.

Глава польского правительства Дональд Туск заявил в среду, что израильский авиаудар вызвал "предсказуемый гнев" со стороны Польши. Туск обратился к Нетаньяху и послу Израиля в Польше, подчеркнув, что поляки продемонстрировали полную солидарность с Израилем после атаки ХАМАС 7 октября. "Вы подвергаете эту солидарность очень тяжелому испытанию", написал Туск в соцсети Х.

Благотворительная организация World Central Kitchen заявила, что волонтеры были убиты в результате "целенаправленной атаки", несмотря на то, что группа координировала свои действия с израильскими войсками.

Глава гуманитарной службы ООН Джейми Макголдрик заявил, что нападение в понедельник не было единичным случаем: с октября в Газе погибло около двухсот гуманитарных работников.

Глава Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что израильский удар, в результате которого погибли семь гуманитарных работников в Газе, был грубой ошибкой, произошедшей из-за неправильной идентификации в очень сложных обстоятельствах.

World Central Kitchen, которая работает в секторе Газа уже несколько месяцев и только что доставила вторую 400-тонную партию помощи по морю с Кипра, играет все более заметную и важную роль в предотвращении сползания Газы к голоду.

Глава Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что израильский удар был грубой ошибкой — "из-за неправильной идентификации в очень сложных обстоятельствах". Халеви подчеркнул важность продолжения доставки помощи жителям Газы, отмечает Би-би-си.