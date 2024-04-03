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Западные лидеры требуют от Израиля расследовать гибель сотрудников WCK

На месте авиаудара израильской авиации по автомобилю гуманитарной группы
На месте авиаудара израильской авиации по автомобилю гуманитарной группы

Израиль признал ответственность за гибель семерых гуманитарных работников

Некоторые лидеры стран Запада подвергли критике правительство Израиля в связи с гибелью семи сотрудников благотворительной американской организации World Central Kitchen (WCK) — в результате израильского авиаудара по сектору Газа. Израиль признал ответственность за гибель людей, сообщает Би-би-си и другие зарубежные СМИ.

Среди погибших, кроме палестинца, граждане Британии, США/Канады, Польши и Австралии.

Тела погибших работников гуманитарной группы, как сообщил Reuters, во вторник были вывезены из сектора Газа.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что авиаудар был нанесен непреднамеренно. По словам Нетаньяху, он сделает всё возможное, чтобы подобное не повторилось", отмечает Би-би-си.

Президент США Джо Байден заявил, что Израиль сделал недостаточно для защиты гуманитарных работников, пытающихся оказать помощь гражданскому населению, и призвал к скорейшему расследованию инцидента.

Премьер-министр Британии Риши Сунак заявил, что потрясен убийством трех британских граждан, погибших в результате израильского удара, и назвал ситуацию в Газе "всё более тетерпимой". В разговоре с израильским премьер-министром во вторник вечером Сунак потребовал тщательного и прозрачного независимого расследования произошедшего.

Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе в телефонном разговоре с Нетаньяху назвал убийство гражданина Австралии совершенно неприемлемым.

Глава польского правительства Дональд Туск заявил в среду, что израильский авиаудар вызвал "предсказуемый гнев" со стороны Польши. Туск обратился к Нетаньяху и послу Израиля в Польше, подчеркнув, что поляки продемонстрировали полную солидарность с Израилем после атаки ХАМАС 7 октября. "Вы подвергаете эту солидарность очень тяжелому испытанию", написал Туск в соцсети Х.

Благотворительная организация World Central Kitchen заявила, что волонтеры были убиты в результате "целенаправленной атаки", несмотря на то, что группа координировала свои действия с израильскими войсками.

Глава гуманитарной службы ООН Джейми Макголдрик заявил, что нападение в понедельник не было единичным случаем: с октября в Газе погибло около двухсот гуманитарных работников.

Глава Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что израильский удар, в результате которого погибли семь гуманитарных работников в Газе, был грубой ошибкой, произошедшей из-за неправильной идентификации в очень сложных обстоятельствах.

World Central Kitchen, которая работает в секторе Газа уже несколько месяцев и только что доставила вторую 400-тонную партию помощи по морю с Кипра, играет все более заметную и важную роль в предотвращении сползания Газы к голоду.

Глава Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что израильский удар был грубой ошибкой — "из-за неправильной идентификации в очень сложных обстоятельствах". Халеви подчеркнул важность продолжения доставки помощи жителям Газы, отмечает Би-би-си.

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