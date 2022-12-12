США поддержали допуск российских спортсменов к Олимпиаде-2024

Олимпийский и паралимпийский комитет США поддержал идею допустить российских и белорусских спортсменов к участию в летних Олимпийских играх 2024 года, если они будут выступать под нейтральным флагом. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на заявление главы комитета Сюзанны Лайонс.
"США поддерживают возвращение спортсменов к соревнованиям, к которым они готовились всю свою жизнь. В то же время мы категорически против того, чтобы спортсмены вернулись под национальными флагами стран, правительства которых находятся под санкциями", – заявила Лайонс. Она добавила, что комитет по-прежнему поддерживает Украину и украинских спортсменов.
На прошлой неделе президент Международного олимпийского комитета Томас Бах также высказался за допуск спортсменов из России и Беларуси к Играм в Париже.
- 9 декабря Международный олимпийский комитет на саммите в Лозанне оставил в силе санкции, наложенные на Россию и Беларусь после начала военного вторжения в Украину. В декларации МОК говорится, что власти России и Беларуси своими действиями в Украине нарушили в том числе и Олимпийскую хартию, поэтому эти страны не должны быть представлены на международных соревнованиях. Национальным олимпийским комитетам России и Беларуси запрещено организовывать международные спортивные события или участвовать в них. На спортивных мероприятиях исключено появление флагов этих стран и исполнение их гимнов.
- Вскоре после начала российского вторжения в Украину МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не разрешать выступать в соревнованиях российским и белорусским спортсменам, а также официальным лицам. Большинство спортивных федераций и ассоциаций поддержали эти рекомендации.
- Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Паралимпиада пройдет с 28 августа по 8 сентября.
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