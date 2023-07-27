США пока не видят следов участия ЧВК "Вагнер" в мятеже в Нигере

Соединённые Штаты пока не видят каких-либо признаков участия наёмников ЧВК "Вагнер" в событиях в Нигере, где военные заявили об отстранении от власти президента. Об этом в четверг заявил представитель Госдепартамента Ведант Патель, отметив, что он не будет комментировать различные слухи или предположения.

Белый дом в четверг вновь заявил, что осуждает любые попытки отстранения от власти президента Нигера Мохамеда Базума.

Сообщения о вооружённом мятеже начали поступать из западноафриканской страны в среду. Президентская гвардия Нигера заблокировала главу государства Мохамеда Базума в его резиденции. Первоначально офис президента распространил сообщение, что ни армия, ни Национальная гвардия не поддержали мятежников. Однако уже через несколько часов появились сообщения, что Базум отстранён от власти. Утром в четверг группа военных объявила по национальному телевидению, что президент Базум отстранён от власти, границы закрыты, введён комендантский час.

Базум заблокирован в своей резиденции, однако не арестован. Он смог поговорить по телефону, в частности, с госсекретарём США Энтони Блинкеном и генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем.

Мятеж осудили Франция - колонией которой раньше был Нигер и которая сохраняет значительное влияние в стране - а также другие страны, в том числе и Россия. Глава российского МИД Сергей Лавров назвал попытку переворота "антиконституционной затеей" и даже сравнил её с событиями в Украине в 2014 году, которые Москва считает переворотом.

В то же время, многочисленные прокремлёвские блогеры и комментаторы в российских СМИ фактически приветствовали попытку переворота, выступив с утверждениями, что Нигер теперь может покинуть французскую сферу влияния и начать проводить пророссийскую политику - как военная хунта в соседнем Мали или власти Центральноафриканской республики. В этих двух странах, как и в Буркина-Фасо, где недавно тоже произошёл переворот, присутствуют наёмники ЧВК "Вагнер", что вызвало предположения о том, что они могли какиим-то образом участвовать и в событиях в Нигере. Российские телеграм-каналы, в том числе связанные с ЧВК "Вагнер", опубликовали в четверг фото демонстрации в столице Нигера Ниамее, участники которой вышли с антифранцузскими лозунгами и российскими флагами.

Путч в Нигере совпал по времени с саммитом Россия-Африка в Санкт-Петербурге. Сообщалось, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин находится в этом городе и встретился с рядом африкнских представителей. Нигер в саммите не участвует. Как отмечает RFI, Нигер оставался ключевым и одним из последних сторонников Франции в регионе Сахель. После вывода французских войск из Мали в августе прошлого года, в стране базируется 1500 французских солдат. Пока мятежники не заявляли о каких-либо переменах во внешней политике страны.