США получили от России ответ на предложения по вопросам безопасности

Госдепартамент США получил письменный ответ Москвы на предложения по деэскалации ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя американского внешнеполитического ведомства, а также пишет The Washington Post.

В Госдепартаменте не стали раскрывать содержание документа, указав, что Соединенные Штаты считают "непродуктивным" его публичное обсуждение, поэтому оставляют это на усмотрение Москвы. Представитель Госдепартамента также заявила, что США полностью привержены диалогу и будут продолжать консультации со своими союзниками и партнерами, включая Украину.

Россия направила США свой ответ в преддверии телефонного разговора главы МИД Сергея Лаврова с госсекретарем Энтони Блинкеном, который должен состояться во вторник, 1 февраля.



На прошлой неделе Вашингтон направил Москве письменные ответы на требования России по гарантиям безопасности в Европе. В них, по словам госсекретаря Энтони Блинкена, США и их союзники не поступились основополагающими принципами НАТО – а именно открытостью Североатлантического союза для вступления новых членов, включая Украину. Ключевым требованием России был отказ от приёма в НАТО новых стран. В ответе также содержится перечень встречных предложений США и их союзников по вопросам безопасности в Европе, в том числе речь идёт о новом договоре об ограничении стратегических вооружений.

В минувшую пятницу в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном Владимир Путин заявил, что ответы Вашингтона и Брюсселя на российские предложения по гарантиям не отражают основных опасений Москвы. Путин также заверил, что не стремится к эскалации вокруг Украины.

В конце прошлого года Россия передала США и НАТО проект соглашения, в котором Кремль требует гарантий безопасности в Европе. Среди прочего в нем содержится требование положить конец расширению НАТО на восток, в котором Россия видит угрозу своей безопасности. В начале января в Европе состоялись три раунда переговоров с представителями США, НАТО и ОБСЕ, но они завершились без конкретных результатов. В связи с этим Москва запросила на свои предложения письменные ответы.

По информации западной разведки, Россия за последние месяцы сосредоточила у границ Украины до ста тысяч своих военных, предположительно, готовя вторжение на территорию соседнего государства.

Москва обвинения отрицает. Российские официальные лица неоднократно заверяли, что планов атаковать Украину, у России нет.