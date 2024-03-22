США предложили выпустить облигации на $50 млрд c помощью активов РФ

США предложили союзникам по G7 создать создать специальный механизм для выпуска облигаций на 50 миллиардов долларов, обеспеченных прибылью от замороженных активов России. Выручка от облигаций будет направлена на поддержку Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники , уточняя, что обсуждение находится на начальной стадии.

Некоторые страны G7, включая Германию и Францию, уже выразили осторожность по поводу идеи, отметил один из собеседников агентства. При этом другой источник считает, что такой механизм может принести "гораздо больше, чем 50 миллиардов долларов".

Предложение предусматривает объединение 280 миллиардов долларов российских активов, которые были заморожены странами G7 и Евросоюзом.

Более двух третей этих активов заблокированы в ЕС, отмечает Bloomberg. Они приносят около 3,6 миллиарда долларов прибыли в год. Поступления от предполагаемого размещения облигаций составят около 60 миллиардов долларов — то есть они будут практически равны пакету помощи, который США не может выделить Украины из-за разногласий в конгрессе.

Власти Евросоюза обсуждают возможность использования этих средств как минимум с осени 2022 года.

На этой неделе Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, предложила использовать 90% доходов от замороженных активов России для оказания военной помощи Украине. Подобная мера позволит выделять Украине ежегодно около 3 млрд евро. Оставшиеся 10% доходов от замороженных российских активов можно будет перечислить в бюджет ЕС, чтобы использовать их для повышения потенциала украинской оборонной промышленности.

Россия охарактеризовала план ЕС как "бандитизм и воровство".

План использования миллиардов евро прибыли от замороженных российских финансовых активов на покупку оружия для Украины обсуждается на открывающемся вчера в Брюсселе саммите Европейского союза. Ряд стран ЕС выступают против направления этих средств на покупку оружия для ВСУ.

Агентство Reuters в этой связи предполагает, что окончательное решение об использовании доходов от российских активов не будет принято. В проекте декларации говорится, что лидеры договорились о дальнейшем рассмотрении этого вопроса, включая возможное их использование для вооружения Украины.