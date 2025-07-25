США предоставят Польше кредитную гарантию для закупки оружия

США объявили о предоставлении Польше кредитной гарантии на сумму 4 миллиарда долларов для приобретения американского оружия и военного оборудования.

"Польша остаётся одним из самых надёжных и сильных союзников Америки в Европе — страной на передовой Восточного фланга НАТО и лидером в сфере оборонных инвестиций", — цитирует AFP пресс-секретаря Госдепартамента США Тэмми Брюс.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Польша стала важнейшим партнёром Киева, активно оказывая поддержку украинской стороне. На фоне растущей угрозы со стороны России Польша в последние годы ускоренно модернизирует свои вооружённые силы, заключая крупные контракты, преимущественно с США и Южной Кореей.

Среди уже заключённых сделок — закупки американских ударных вертолётов Apache, реактивных систем залпового огня HIMARS и комплексов противовоздушной обороны Patriot.

В 2024 году Польша выделила на оборонные нужды 4,7% своего ВВП, а в следующем году намерена увеличить этот показатель.