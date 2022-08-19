США предоставят Украине новый пакет военной помощи на $775 млн

США намерены предоставить Украине новый пакет военной помощи, сообщили сегодня представители Пентагона. Общая стоимость пакета составит 775 млн долларов. В числе вооружения, которое США поставят Украине, будут 16 105-миллиметровых гаубиц, 15 разведывательных дронов Scan Eagle, 40 единиц бронетехники и 1 тыс. противотанковых комплексов "Джавелин", а также боеприпасы к ним.

Таким образом, общий объем военной помощи США Украине с начала российского военного вторжения составит 10,6 млрд долларов.

Военное вторжение российских войск в Украину, начавшееся 24 февраля 2022 года, длится уже почти шесть месяцев. На данный момент российской армии удалось занять часть Донецкой, Луганской и Херсонской областей, а также Запорожья. Нынешнее положение дел на фронте военные эксперты оценивают как затишье: по их мнению, сейчас ни одна из воюющих сторон не обладает достаточными ресурсами, чтобы перейти в наступление.