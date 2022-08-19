Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

США предоставят Украине новый пакет военной помощи на $775 млн

Украинские военнослужащие с противотанковым комплексом "Джавелин"

США намерены предоставить Украине новый пакет военной помощи, сообщили сегодня представители Пентагона. Общая стоимость пакета составит 775 млн долларов. В числе вооружения, которое США поставят Украине, будут 16 105-миллиметровых гаубиц, 15 разведывательных дронов Scan Eagle, 40 единиц бронетехники и 1 тыс. противотанковых комплексов "Джавелин", а также боеприпасы к ним.

Таким образом, общий объем военной помощи США Украине с начала российского военного вторжения составит 10,6 млрд долларов.

Военное вторжение российских войск в Украину, начавшееся 24 февраля 2022 года, длится уже почти шесть месяцев. На данный момент российской армии удалось занять часть Донецкой, Луганской и Херсонской областей, а также Запорожья. Нынешнее положение дел на фронте военные эксперты оценивают как затишье: по их мнению, сейчас ни одна из воюющих сторон не обладает достаточными ресурсами, чтобы перейти в наступление.

  • Власти России критикуют поставки западными странами вооружений на Украину, угрожая эскалацией конфликта. В МИД России ранее заявляли, что в случае поставок западными странами Украине наступательного вооружения Россия будет расширять "географические задачи спецоперации".

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG