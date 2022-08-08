США выделят Украине $4,5 миллиарда на поддержку бюджета

Соединённые Штаты предоставят правительству Украины дополнительные $4,5 миллиарда долларов финансовой поддержки для покрытия расходов бюджета, в частности оплаты электричества и топлива госпиталям и школам и оплату работы врачей, учителей и других гражданских служащих. Об этом говорится на сайте Агентства США по международному развитию.

Финансирование, координируемое с Министерством финансов США через Всемирный банк, будет предоставляться правительству Украины траншами, начиная с выплаты 3 миллиардов долларов в августе. Американские средства должны помочь украинскому правительству поддерживать основные функции и оказывать социальную и финансовую помощь для малоимущих, детей-инвалидов и миллионов внутренне перемещенных лиц.

Вливание новых денежных средств для Украины происходит в то время, когда война длится уже шестой месяц, миллионы украинцев вынуждены покинуть свои дома, а власти предупреждают о вероятной нехватке газа зимой, — отмечает "Голос Америки". По оценкам Всемирного банка, из-за войны 55 процентов украинцев будут жить в нищете к концу 2023 года по сравнению с 2,5 процентами до начала войны.

Предыдущие пакеты помощи составили $1,7 млрд в июле и $1,3 млрд в июне. Вашингтон также предоставил миллиарды долларов в качестве военной поддержки. В понедельник министерство обороны США объявило о выделении нового пакета вооружений для Украины на сумму одного миллиарда долларов.

В него вошло неназванное число ракет для комплексов залпового огня HIMARS и комплексов ПВО NASAMS, 75 тысяч снарядов артиллерии калибра 155 мм, 50 бронированных медицинских автомобилей, противопехотные мины и взрывчатка, миномётные системы и снаряды к ним и противотанковые гранатомёты.