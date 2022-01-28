США призвали немедленно освободить всех незаконно задержанных в Чечне

Госдепартамент США выпустил заявление, в котором выразил обеспокоенность сообщениями о похищениях и задержаниях властями Чечни десятков людей, в том числе родственников чеченских правозащитников и живущих в эмиграции оппозиционеров. В заявлении отдельно упомянута Зарема Мусаева, мать правозащитника Абубакара Янгулбаева, насильно вывезенная из Нижнего Новгорода в Чечню неделю назад.

Госдепартамент призывает немедленно освободить всех незаконно задержанных и называет преследование целых семей "особо злостной формой репрессий".

20 января люди, представившиеся сотрудниками МВД Чечни, ворвались в квартиру Янгулбаевых в Нижнем Новгороде. У них были документы на принудительный привод судьи в отставке Сайди Янгулбаева и его жены Заремы Мусаевой в Чечню для допроса в качестве свидетелей по делу о мошенничестве. Поскольку судейский статус Сайди Янгулбаева обеспечивает ему неприкосновенность, задержали только Мусаеву. Позднее суд назначил Мусаевой 15 суток административного ареста по обвинению в нападении и оскорблении полицейского.

С момента похищения достоверной информации о судьбе и состоянии здоровья страдающей диабетом Заремы Мусаевой нет. К ней не допускают адвокатов.

Уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев в своем инстаграме опубликовал видео с арестованной Мусаевой и написал, что ему удалось расспросить её о самочувствии. При этом большую часть трёхминутного видео Солтаев общается с фельдшером и начальником спецприемника, на нескольких кадрах (около 15 секунд), где он говорит с Заремой Мусаевой – нет звука.

Глава Чечни Рамзан Кадыров называл семью Янгулбаевых "пособниками террористов" и требовал их задержать и уничтожить, "если они окажут сопротивление".