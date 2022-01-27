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Председатель СПЧ: жену судьи Янгулбаева доставили в Чечню по закону

Советник президента России и председатель совета по правам человека Валерий Фадеев (Архивное фото)

Советник президента России и председатель совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что задержание и доставление в Чечню Заремы Мусаевой - жены бывшего чеченского судьи Сайди Янгулбаева - проходило "в соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса". Об этом сообщается на сайте СПЧ.

В комментарии Фадеева говорится, что "с юридической точки зрения ситуация понятна", а сама Мусаева была доставлена в Грозный в качестве свидетеля по уголовному делу. "Полагаем, что ситуация продолжит развиваться в правовом поле и по истечении назначенного судом наказания Зарема Мусаева окажется на свободе." - заявил председатель СПЧ.

20 января люди, представившиеся сотрудниками МВД Чечни, ворвались в квартиру Янгулбаевых в Нижнем Новгороде. У них были документы на принудительный привод судьи в отставке Сайди Янгулбаева и его жены Заремы Мусаевой в Чечню для допроса в качестве свидетелей по делу о мошенничестве. Поскольку судейский статус Сайди Янгулбаева обеспечивает ему неприкосновенность, задержали только Мусаеву.

  • 23 января министр информации и печати республики Ахмед Дудаев сообщил, что суд назначил Мусаевой 15 суток административного ареста по обвинению в нападении и оскорблении полицейского.
  • Глава Чечни Рамзан Кадыров записал видео с угрозами в адрес семьи Янгулбаевых, заявив, что "эту семейку ждет место либо в тюрьме, либо под землей".
  • Европейский союз призвал Россию освободить Зарему Мусаеву.

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