США призвали основных соперников не допустить ядерной войны

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в пятницу призвал основных геополитических соперников США к "исправлению ситуации", которая складывается в глобальной системе предотвращения ядерной войны. Об этом сообщает Reuters.

Соединенным Штатам не нужно наращивать свой ядерный потенциал для сдерживания ядерных сил России и Китая, заявил Салливан. По его словам, Вашингтон будет соблюдать ограничения на стратегические ядерные вооружения, установленные в договоре СНВ-3 в 2010 году, до истечения срока действия этого договора в 2026 году, если Россия сделает то же самое. Советник Белого дома заявил, что США стремятся к переговорам о контроле над вооружениями как с Москвой, так и с Пекином.

По оценкам Пентагона, к 2035 году Китай, вероятно, увеличит свой ядерный арсенал более чем в три раза до 1 500 боеголовок.

Россия, которая угрожала применить ядерное оружие в войне против Украины, в феврале заявила, что приостанавливает участие в договоре СНВ-3. В четверг Соединенные Штаты прекратили отправку России уведомлений, требуемых по договору.

Последнее американо-российское соглашение о контроле над стратегическими вооружениями, договор СНВ-3, ограничил количество стратегических ядерных боеголовок, которые стороны могут развернуть, до 1 550. Он также ограничивает до 700 численность ракет наземного и подводного базирования и бомбардировщиков для их доставки.