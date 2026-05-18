США продлили исключение из санкций для российской нефти на 30 дней

Минфин США продлит на 30 дней истёкшее исключение из санкций в отношении российской нефти, перевозимой морем. Глава ведомства Скотт Бессент подтвердил выдачу временной лицензии, сообщает Reuters.

По словам Бессента, решение принято, чтобы наиболее уязвимые страны могли получить доступ к российской нефти, уже находящейся в море. В Вашингтоне считают, что это поможет стабилизировать мировой нефтяной рынок на фоне кризиса вокруг Ормузского пролива.

Предыдущая лицензия, разрешавшая операции с российской нефтью и нефтепродуктами, истекла утром 16 мая. Она распространялась на нефть, загруженную на суда до 17 апреля, и была введена на фоне энергетического кризиса после начала военной операции США и Израиля против Ирана.

В свою очередь иранское агентство Tasnim сообщило, что Вашингтон якобы согласился временно ослабить санкции и против иранской нефти на время переговоров с Тегераном, но американский чиновник позже опроверг эту информацию.

По данным Reuters и The Times of Israel, США в ходе переговоров допустили ограниченную мирную ядерную деятельность Ирана под контролем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Тегеран, в свою очередь, сосредоточился на предложениях по прекращению войны, возобновлении судоходства через Ормузский пролив и снятии морских санкций, отложив наиболее спорные вопросы по ядерной программе на будущие раунды.

В Кремле ранее заявляли, что Владимир Путин предлагал передать иранский уран России как возможный компромисс. По словам Дмитрия Пескова, Иран поддержал эту идею, но США от неё отказались.

