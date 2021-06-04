США рассматривают меры возмездия против российских хакеров

Администрация Джо Байдена расценивает атаки с использованием программ-вымогателей как угрозу национальной безопасности и рассматривает вопрос о кибероперациях против хакеров, действующих с российской территории. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники в правительстве США.

По сообщениям Белого дома, 16 июня Байден в ходе личной встречи с Путиным потребует от него остановить российских негосударственных киберагрессоров. Если глава Кремля откажется, Байдену, как пишет NBC, возможно, придётся отдать киберкомандованию приказ о применении против хакеров кибероружия, которое способно разрушать их сети и превращать компьютеры в "кирпичи", сообщили собеседники телеканала. Виновников хакерских атак будут преследовать и вводить против них санкции.

Фактически речь идет о том, что Соединенные Штаты применят против иностранцев, подозреваемых в преступлениях, военную силу, говорится на сайте телеканала. Как отмечается, сам по себе такой акт не является беспрецедентным, однако в данном контексте потребуется тщательно взвесить риски возмездия со стороны российских властей, которых Белый дом на днях обвинил в укрывательстве киберкриминала.

По словам неназванных собеседников издания, с лета 2019 года Агентство нацбезопасности США активно ведет слежку за иностранными хакерскими группировками. Это расширит возможности Вашингтона наносить удары по враждебным киберсилам, если поступит соответствующий приказ от президента, пояснили источники. Представитель киберкомандования заявил, что его ведомство через Пентагон уже передало Байдену варианты возмездия. О каких именно мерах идет речь, не уточняется, однако бывший киберспециалист Пентагона Гэри Браун сказал, что его коллеги могли бы парализовать и заразить сети российских хакеров особыми "модифицированными инструментами".

В последние годы и особенно после инаугурации Байдена атаки с применением программ-вымогателей участились, говорится в публикации. Жертвами атак становятся самые разные объекты социальной инфраструктуры Америки – от больниц до местных органов власти. Прежде эти нападения рассматривались в рамках уголовных дел, однако вскоре американские власти пришли к выводу, что необходимо привлекать силовые средства: во-первых, тех же российских хакеров, прячущихся в России, редко удается привлекать к юридической ответственности, а, во-вторых, масштаб ущерба от кибератак настолько вырос, что стал угрожать безопасности страны.

Недавнее кибернападение на Colonial Pipeline привело к росту цен на бензин, а вторжение в системы компании JBS поставило под угрозу четверть производственных мощностей Америки по переработке мяса. В первом и, как предполагается, во втором случаях компании выплатили злоумышленникам выкуп за разблокировку компьютеров. Оба нападения, по данным ФБР, совершили находящиеся в России группировки, формально не связанные, в отличие от хакеров, которых обвиняют во взломе сервера Демократической партии США и вмешательстве в выборы, с российскими властями.

Как сообщалось накануне, госсекретарь Энтони Блинкен призвал Москву прекратить укрывать лиц, причастных к кибератакам против США. Аналогичный призыв сделала и представитель Белого дома Джен Псаки. По ее словам, Байден считает, что "Путин и российское правительство должны сыграть свою роль в пресечении и предотвращении этих атак".

Российские власти отрицают причастность к атакам и утверждают, что хакерские группировки могут действовать из разных стран мира.