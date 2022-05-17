Военно-воздушные силы США сообщили об успешном испытании гиперзвуковой крылатой ракеты ARRW. Запуск состоялся в прошлую субботу, 14 мая, у берегов Южной Калифорнии.

Ракету выпустил стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress. После отделения от самолёта ARRW успешно запустилась и достигла скоростей, в пять раз превышающих скорость звука.

Это был первый тест такого типа оружия с воздушного носителя. Руководитель программы вооружений военно-воздушных сил США Хит Коллинз назвал результаты испытания "большим достижением".

Известно, что США в прошлом году дважды испытывали такой тип ракет, но обе попытки не были успешными.

CNN сообщало об испытаниях в марте этого года, но, по данным телеканала, американцы не сообщали о тестах, чтобы избежать ещё большей напряжённости в отношениях с Россией.

В апреле, на фоне войны с Украиной, Россия сообщила об успешных испытаниях ракеты "Сармат". По словам президента России, аналогов этому оружию не существует. Владимир Путин сказал, что комплекс способен преодолеть все современные средства противоракетной обороны.