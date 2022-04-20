Россия испытала ракету "Сармат" на фоне войны с Украиной

Россия заявила об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Запуск состоялся на космодроме Плесецк и стал первым в программе государственных испытаний.

Учебные боевые блоки ракеты достигли полигона на Камчатке.

С успешными испытаниями ракеты военных поздравил президент. По словам Владимира Путина, аналогов "Сармату" нет в мире. По предварительным данным, на боевое дежурство "Сармат" поставят в конце года.

Испытания межконтинентальной ракеты прошли на фоне российского вооружённого вторжения на территорию Украины и непрекращающихся боевых действий. При этом Минобороны США сообщило, что испытания были рядовыми и не представляющими угрозу для Вашингтона. Пентагон уточнил, что Россия должным образом уведомила США о запуске.

Президент Украины Владимир Зеленский в недавнем интервью CNN говорил, что все страны мира должны быть готовы к тому, что Путин может использовать ядерное или химическое оружие. Источники Bloomberg не исключают, что Россия может прибегнуть у ограниченному применению ядерного оружия, если столкнётся с неудачей в украинской кампании.

Впервые о межконтинентальной баллистической ракете "Сармат" с ядерным двигателем стало известно из выступления Владимира Путина перед Федеральным собранием в марте 2018 года.

Позднее выяснилось, что для иллюстрации действия межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" в выступлении Путина использовали кадры из компьютерного ролика 11-летней давности, где изображено, как ядерная ракета поражает штат Флорида. Американские СМИ тогда писали, что все четыре испытания ракеты, проведенные с ноября 2017-го по февраль 2018 года, закончились неудачно.