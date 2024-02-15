США связывают угрозу безопасности с оружием РФ против спутников

Угроза безопасности, о которой ранее заявил Конгресс США, касается разрабатываемого Россией оружия против спутников. Об этом на пресс-конференции в Вашингтоне сообщил советник по нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

По словам Кирби, появление российского противоспутникового оружия вызывает беспокойство, но пока что не представляет непосредственной угрозы, так как находится в стадии разработки.

Белый дом анализирует имеющуюся информацию. Президент Соединённых Штатов Джо Байден запросил прямое дипломатическое взаимодействие с Москвой, отметил Кирби.

Советник подчеркнул, что США не намерены нарушать международные соглашения о запрете на размещение оружия в космосе.

В минувшую среду глава комитета по делам разведки Палаты представителей Конгресса США республиканец Майк Тёрнер призвал Белый дом рассекретить информацию о некой серьёзной угрозе безопасности Соединённых Штатов.

Ранее Тёрнер разослал всем членам Конгресса письмо, в котором сообщил, что его комитет располагает секретной информацией о "дестабилизирующих военных возможностях" неназванного иностранного государства. Американские СМИ предположили, что информация может быть связана с Россией и с вероятными планами Москвы использовать космос в военных целях.

По данным источников CNN, об угрозе стало известно совсем недавно.

Спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон заявил, что информация, поступившая от Тёрнера, не такого характера, чтобы стать причиной для паники.

Москва сообщение Белого дома о разработке Россией противоспутникового оружия пока не комментировала. На прошлой неделе представитель Кремля Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос журналистов о возможных планах России разместить в космосе ядерное оружие.