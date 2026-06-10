США ударили по Ирану в ответ на сбитый вертолёт. Иран атаковал базы

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что американские военные "в целях самообороны" нанесли вечером 9 июня и в ночь на 10 июня удары по Ирану в ответ на сбитый накануне над Ормузским проливом американский боевой вертолет AH-64 Apache.

Удары наносились по иранским системам ПВО, наземным пунктам управления и радиолокационным станциям наблюдения вблизи Ормузского пролива. "Операция стала соразмерным ответом на недавние нападения на американские войска и международные торговые суда, следующие через региональные воды", – говорится в сообщении.

В армии Ирана и Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили, что в ответ на эту атаку они нанесли удары по базам США в регионе и радиолокационным системам Пятого флота ВМС США в Бахрейне. Связанное с иранскими властями агентство Fars пишет, что удары были нанесены в том числе по американской базе в провинции Аль-Джахра в Кувейте и месту базирования американских истребителей F-35 в Иордании.

Корреспондент Axios Барак Равид со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщил, что Иран выпустил по меньшей мере четыре баллистические ракеты и несколько беспилотников по базам США в Бахрейне, Кувейте и Иордании.

Представитель США рассказал Reuters, что "почти все" ракеты и дроны, выпущенные Ираном, были перехвачены и уничтожены. Он добавил, что сообщений о причинении вреда американскому персоналу или повреждении американских объектов нет.

В Вооруженных силах Иордании заявили, что сбили пять ракет, которые были выпущены Ираном в направлении района Азрак, где дислоцируется 332-е экспедиционное авиационное крыло ВВС США. На базе размещены американские истребители и ударно-разведывательные беспилотники. Отмечается, что обломки сбитых ракет упали на территорию страны, но не привели к разрушениям и жертвам.

Президент США Дональд Трамп, который говорил, что мирное соглашение с Ираном находится на "завершающей стадии", ранее заявил, что Соединенные Штаты "должны" ответить Ирану после того, как тот сбил вертолёт. При этом он подчеркнул, что пилоты не пострадали. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи, в свою очередь, опубликовал сообщение, в котором призвал США вывести своих военных из районов вблизи Ормузского пролива, так как они "подвергаются постоянному риску из-за собственных человеческих ошибок, несчастных случаев или возможности оказаться под перекрестным огнем".

Обе стороны официально не заявляли о завершении перемирия, достигнутого в начале апреля. США и Иран с тех пор не раз обменивались ограниченными ударами, а на днях ударами обменялись и Иран с Израилем.