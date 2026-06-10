Трамп: Иран "слишком затянул" заключение сделки и теперь "заплатит"

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран "слишком долго тянул" с заключением "сделки" о мире с Соединёнными Штатами, и теперь "заплатит за это цену". Об этом он написал в соцсети Truth Social на следующее утро после очередного обмена ударами между США и Ираном, который произошёл после того, как иранские военные сбили в районе Ормузского пролива вертолёт Apache.

Трамп также вновь написал, что иранской армии был нанесён серьёзный урон во время ударов США в феврале-апреле и посетовал, что Иран "только говорит, но ничего не делает".

В разговоре с Fox News Трамп заявил, что США близки к возобновлению ударов по Ирану, в частности по таким целям, как электростанции и мосты. По его словам, иранские власти пытаются манипулировать Соединёнными Штатами, затягивая переговоры.

Накануне Трамп заявлял, что надеется на заключение мирного соглашения с Ираном в самое ближайшее время. Мирные переговоры идут с апреля через посредников, периодически сообщается, что стороны близки к соглашению, однако публичные заявления, звучащие из Тегерана, позволяют предположить, что Иран по-прежнему отвергает ряд важных требований США.

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что американские военные "в целях самообороны" нанесли вечером 9 июня и в ночь на 10 июня удары по Ирану в ответ на сбитый накануне над Ормузским проливом американский боевой вертолет AH-64 Apache.

В армии Ирана и Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили, что в ответ на эту атаку они нанесли удары по базам США в регионе и радиолокационным системам Пятого флота ВМС США в Бахрейне. Связанное с иранскими властями агентство Fars пишет, что удары были нанесены в том числе по американской базе в провинции Аль-Джахра в Кувейте и месту базирования американских истребителей F-35 в Иордании. Представитель США рассказал Reuters, что "почти все" ракеты и дроны, выпущенные Ираном, были перехвачены и уничтожены. Он добавил, что сообщений о причинении вреда американскому персоналу или повреждении американских объектов нет.

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи, в свою очередь, опубликовал сообщение, в котором призвал США вывести своих военных из районов вблизи Ормузского пролива, так как они "подвергаются постоянному риску из-за собственных человеческих ошибок, несчастных случаев или возможности оказаться под перекрестным огнем".

Обе стороны официально не заявляли о завершении перемирия, достигнутого в начале апреля. США и Иран с тех пор не раз обменивались ограниченными ударами, а на днях ударами обменялись и Иран с Израилем.